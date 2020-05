Plasma iperimmune, il ministero frena/ “Non ci sono ancora evidenze scientifiche”

Pubblicità

Uno degli argomenti più chiacchierati del momento è sicuramente quello del plasma iperimmune, che può curare il Coronavirus. La terapia è stata sperimentata all’ospedale Poma di Mantova e al San Matteo di Pavia, i risultati sarebbero sorprendenti perché effettivamente ci sarebbero parecchi pazienti guariti o che hanno dato ottimi riscontri con la cura. Come sappiamo, si tratta di utilizzare il sangue delle persone già guarite dal Coronavirus, ma in queste ultime ore il ministero della Salute ha frenato sul suo uso frequente e diffuso: in una nota pubblicata sul portale Donailsangue, che come dice il nome è dedicato appunto ai donatori, si legge che “l’uso del plasma dei convalescenti come terapia per il Covid-19 è attualmente oggetto di studio in diversi Paesi, Italia compresa”. Di conseguenza, il ministero impone di andare con i piedi di piombo e non “sponsorizzare” in alcun modo questa cura.

PLASMA IPERIMMUNE, IL MINISTERO FRENA

Che la terapia con plasma iperimmune abbia dato ottimi esiti lo sappiamo, tanto che sull’argomento sono già emerse bufale – si legga la presunta irruzione dei Nas all’ospedale di Mantova, subito smentita dal dottor Giuseppe De Donno che sta portando avanti questa sperimentazione; come sempre succede, la discussione si è rapidamente spostata sui social network ed è già piuttosto marcata la divisione tra i “complottisti”, che fanno notare come la cura sia tenuta nascosta – che poi non è nemmeno troppo vero – e chi invece sostiene che il plasma dei guariti non serva, o serva a poco, o non sia risolutivo. La posizione del ministero della Salute è, diciamo, più cauta come è giusto che sia: semplicemente si fa notare il fatto che “non sono ancora disponibili evidenze scientifiche robuste sulla sua efficacia e sicurezza”, evidenze per le quali bisognerà aspettare i risultati dei protocolli sperimentali che sono in corso.

Argomento che gli stessi ospedali che stanno sperimentando la cura del Coronavirus con plasma iperimmune hanno già rilanciato: già qualche giorno fa sulle nostre pagine scrivevamo che certamente i risultati forniti dalla terapia sono buoni e incoraggianti, ma bisogni attendere che i dati raccolti dagli specialisti forniscano analisi più concrete. Per questo motivo il ministero della Salute ha voluto precisare che il trattamento in questione “non è da considerarsi al momento ancora consolidato”, volendo evitare che sempre più persone si affidino semplicemente a questo per combattere il Coronavirus. Ad ogni buon conto la terapia potrebbe realmente essere utile: speriamo che sia così anche se si tratterà di essere pazienti per qualche tempo ancora.



