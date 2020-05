Plasma iperimmune industriale diventa business?/ “In mano a famiglia di senatore Pd”

Pubblicità

Arriva il plasma iperimmune industriale, ed a produrlo sarà l’azienda di famiglia di un senatore Pd. A rivelarlo è un articolo del quotidiano Il Giornale a firma di Felice Manti e Edoardo Montolli, nel quale si legge come proprio in seguito all’ok del governo – di cui l’esponente dem ha un ruolo di primo piano – sarebbe partita ufficialmente la sperimentazione. Pioniere della sperimentazione sul plasma iperimmune impiegato inizialmente negli ospedali di Mantova e Pavia con ottimi risultati è stato lo pneumologo Giuseppe De Donno. Dopo i primi leciti dubbi sull’impiego del plasma in pazienti gravi affetti da Coronavirus ed alla luce dei risultati eccellenti e delle vite messe in salvo il mondo politico e la comunità scientifica comprendono l’importanza della sperimentazione. A quel punto l’Istituto Superiore di Sanità fa partire una sperimentazione nazionale ed al protocollo aderiscono quattro Regioni, tutte a guida Pd. Lo scorso 15 maggio nasce il comitato scientifico formato da 13 esperti ma del quale De Donno a sorpresa non ne fa parte scatenando così accuse e annunciate querele. Lo stesso De Donno lo scorso giovedì sarebbe dovuto intervenire in streaming alla commissione Sanità del Senato per parlare del successo del plasma iperimmune, degli ottimi risultati ma soprattutto del fatto che sia gratuito, ma ad intervenire per primo è stato Paolo Marcucci, nome non atteso.

PLASMA IPERIMMUNE DIVENTA UN BUSINESS? PRODOTTO DA AZIENDA DI FAMIGLIA DI SENATORE PD

Paolo Marcucci è un nome centrale nella vicenda illustrata da Il Giornale e relativa al plasma iperimmune in quanto è l’ad di Kedrion Biopharma, colosso dei plasmaderivati che oltre ad aver fornito gratuitamente la strumentazione e i kit di consumo per l’inattivazione virale del plasma accompagna tutte le sperimentazioni in atto sul plasma iperimmune. Paolo Marcucci, fratello di Andrea Marcucci, capogruppo in Senato del Pd, ha spiegato che metterà a disposizione lo stabilimento napoletano di Kedrion per raccogliere il plasma dei donatori italiani e trasformarlo in plasma iperimmune industriale da usare nei 4 anni successivi. “Così si eviterà di eseguire l’inattivazione virale nei singoli centri che è un’ inattivazione comunque artigianale, costosa e adatta solo alla sperimentazione”, ha spiegato. De Donno poco dopo avrebbe asserito l’esatto contrario. Marcucci ha anche annunciato la produzione di gammaglobuline iperimmuni con l’israeliana Kamada, anticipando le prime consegne per ottobre. Il Giornale, in merito, scrive: “Insomma, il plasma donato gratuitamente dai convalescenti italiani diventerà un prodotto industriale di un’azienda privata che, evidentemente, non lavorerà gratis”. Il quotidiano indaga poi su alcune coincidenze come ad esempio la provenienza politica della regione a cui è stata affidata la sperimentazione nazionale, ovvero la Toscana (con Pisa), e che avrebbe escluso del tutto De Donno.



