Plasma iperimmune sconfigge il Coronavirus?/ “Non è una fake news” (Le Iene)

Si è fatto un gran parlare in queste settimane delle possibili terapie contro il Coronavirus e ora, forse, si è finalmente giunti all’individuazione di quella più efficace: il plasma iperimmune, oggetto di numerosi dubbi e perplessità nel nostro Paese, mentre in tutto il mondo viene visto come la soluzione ideale e definitiva (in attesa del vaccino) al Covid-19. “Le Iene”, trasmissione di Italia 1, ha provato a indagare sulla questione, dedicandovi un servizio che sarà trasmesso nel corso della puntata di oggi, martedì 12 maggio 2020, a partire dalle 21.10. Gli inviati in giacca e cravatta nere e camicia bianca hanno raccolto la testimonianza di un paziente di 81 anni d’età, di nome Alcide, che ha rischiato di morire dopo avere contratto il virus. “Il plasma per me è un colpo di vita”, ha dichiarato l’uomo, che ha poi fornito le risposte alle domande postegli dai giornalisti subito dopo avere concluso la propria terapia con il plasma iperimmune, ovvero quello proveniente da persone guarite dal Covid-19, ricco di anticorpi specifici contro il virus.

PLASMA IPERIMMUNE SCONFIGGE IL CORONAVIRUS? NEGLI USA SPERIMENTAZIONE AVVIATA

Come riferiscono “Le Iene” sul proprio sito, negli Stati Uniti d’America da alcune settimane ha preso il via una sperimentazione con il plasma iperimmune e ci sono oltre 7mila malati che vengono trattati in 2.178 ospedali in tutto il Paese. “La terapia con il plasma iperimmune è utilizzata da cento anni in medicina”, ha dichiarato al programma di Italia 1 Alessandro Santin, in rappresentanza dell’università di Yale. “Qui in Italia però sono tanti a parlare di fake news sul plasma: purtroppo ci sono troppe persone che criticano senza avere conoscenze dirette di questa terapia”. Gli inviati Alessandro Politi e Marco Fubini hanno inoltre deciso di raccontare i frutti della terapia attuata fra gli ospedali di Mantova e Pavia (100% di guarigioni, risultato incoraggiante), aggiungendo che anche a Padova i numeri fanno ben sperare e regalano giorno dopo giorno la convinzione di avere davvero imboccato la strada giusta.



