Platinette, battuta hot su Filippo Bisciglia e Pamela/ “Si vede che ieri avete..”

Anche nel corso della nuova puntata di Amici Celebrities non mancherà qualche polemica ma anche qualche momento particolarmente piccante. Grande protagonista sarà la coppia dello show: Filippo Bisciglia e Pamela Camassa. Dopo lo scontro con Maria De Filippi, il conduttore di Temptation Island finisce nel mirino di Platinette che sgancia una battuta piccante proprio nel corso della diretta della puntata di Amici Celebrities di questa sera. La giurata, con la complicità di Ornella Vanoni, notando Pamela Camassa e Filippo Bisciglia fa allusione ad una bollente notte che i due avrebbero passato la sera prima, mettendoli un po’ in imbarazzo. Come risponderanno Pamela e Filippo alla battuta piccante?

Platinette pungente con Filippo Bisciglia e Pamela Camassa

Non è però l’unico intervento di Platinette nei confronti di Filippo Bisciglia e Pamela Camassa. Riferendosi alla scontro che Filippo e Maria De Filippi hanno avuto qualche settimana fa in diretta ad Amici, Platinette dichiara a Tv Sorrisi e Canzoni: “Maria con Filippo ha fatto una lectio magistralis: – e aggiunge – lui ha messo in dubbio l’imparzialità della produzione? Lei, anche se sono amici, l’ha rimesso al suo posto. Mamma mia, quanto è competitivo, mi ha stupito.” Ma non è tutto visto che Platinette avanza anche un dubbio sulla sua dolce metà: “E la sua fidanzata, Pamela Camassa, mi sembra che abbia un po’ di soggezione nei suoi confronti, no?” D’altronde, anche Ornella Vanoni si è detta dalla parte della conduttrice: “Maria ha fatto bene a zittire Bisciglia e a difendere la squadra”. Filippo e Pamela replicheranno alle parole delle due giurate di Amici Celebrities?

