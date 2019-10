PLATINETTE/ Chi sarà il suo “bersaglio” dopo Joe Bastianich? (Amici Celebrites)

Platinette non le ha mai mandate a dire ed è sempre stata schietta nei suoi giudizi. Non potrebbe essere altrimenti anche ad Amici Celebrities, dove si è resa protagonista di ben due scontri ai danni di Joe Bastianich. I due non si piacciono troppo e di sicuro alla giudice non piace che l’ex di Masterchef si proponga con arroganza, sicuro di essere già un big del mondo della musica. Momenti di intrattenimento e follia che sono diventati subito virali sul web. Non c’è bisogno di dirlo. Soprattutto quando Platinette ha etichettato il concorrente come uno “Chef scassamaroni che poi pubblicizza hamburger”. Il pubblico però è rimasto inizialmente perplesso di fronte ai primi giudizi negativi, anche se Platinette si è subito affrettata a ricordare come, durante il talent culinario, Bastianich abbia sempre usato parole di disprezzo nei confronti dei partecipanti.

PLATINETTE, LE PAROLE A JOE BASTIANICH

“Vi mettete in gioco?”, ha tuonato poi Mauro Coruzzi, concludendo con un “E allora state al gioco”. Di contro Joe non ha fatto altro che smorfie e sorrisetti, per poi sentenziare con un “Tu sarai giudicato per i tuoi commenti dal popolo italiano”. A spegnere il focolaio ci ha pensato poi Ornella Vanoni, che guardando la collega ha notato una certa somiglianza con Vittorio Sgarbi. Platinette è già sul piede di guerra e ad Amici Celebrities ha trovato in fretta il concorrente che avrebbe voluto eliminare in tempo record. La lite con Joe Bastianich è stata più che eclatante, ma il modo impetuoso con cui la giudice ha esternato il suo pensiero non è di certo nuovo al pubblico italiano. Tutto però è partito dalla lamentele di Bastianich, che non ha tollerato le critiche ricevute durante la puntata precedente. “Si tolga dalla mente che io abbia un pregiudizio nei suoi confronti”, ha detto subito Platinette prima di esplodere con rabbia.

PLATINETTE, LA RISPOSTA AGLI HATERS

Il sospiro di sollievo invece è arrivato poco dopo, grazie all’eliminazione del concorrente per via dello scontro con Emanuele Filiberto di Savoia e Francesca Manzini. Chi diventerà adesso il suo bersaglio preferito? In attesa di scoprirlo, Mauro Coruzzi se l’è presa con gli haters. In queste settimane infatti la giudice è stata tacciata di ipocrisia, visto che ha rifiutato il lavoro con Marco Liorni per volare alla corte di Maria De Filippi. Italia Sì prevede infatti un impegno fino a giugno e l’obbligo di un trasferimento a Roma, motivo che avrebbe influenzato le regole alimentari che sta seguendo. Diversa invece la situazione con la De Filippi: “Avrò tutto il tempo per cercare un equilibrio, vita privata e non essere bulimico per lavoro”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA