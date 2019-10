PLATINETTE/ Insultato sul web:“si sc*pa il Principe Emanuele”, la Manzini lo difende! (Amici Celebrities)

Platinette è uno dei giudici più severi di “Amici Celebrities” – lei stessa si definisce un po’ “carogna”- e non perde occasione per mostrare il suo caratterino. La scorsa puntata è cominciata con una sfida secca di 90 secondi tra due concorrenti ripescati: Joe Bastianich e Ciro Ferrara. Lo chef con la passione per il canto è già una vecchia conoscenza per Platinette, tra i due c’era infatti stato uno scontro nelle precedenti puntate. Dopo l’esibizione, in cui Bastianich ha interpretato un brano dei Beatles, Platinette non ha esitato a far sentire la sua. Se a primo acchito ha giudicato l’esibizione “Una bella performance” appena Joe ha aperto bocca “Volevo presentare una cosa che mi rappresenta, in modo da poter esprimere le mie emozioni e ciò che veramente sono” “Plati” – come la chiama Michelle Hunziker – ha prontamente replicato. “Lo spirito del programma è un altro, si tratta di Celebrities che fanno un secondo lavoro come passione” e ancora “Rimane il fatto che lei non è un professionista del mondo della musica, forse lo diventerà, o almeno lo spero per lei”. “Sembra un professionista che vuole promuovere il suo disco…Ma lei non è un ospite, è un concorrente”. Insomma, il povero Joe è stato colpito nuovamente dalle sferzate di Plati e, alla fine, è stato eliminato dallo sfidante Ciro.

Platinette giudizi troppo generosi?

Durante la scorsa puntata Platinette – affiancata da Ornella Vanoni, Giuliano Peparini e Giulio Scarpati come giudice speciale – se inizialmente si è mostrata dura con l’esibizione di Joe, si è subito ammorbidita dopo aver ascoltato la performance di Emanuele Filiberto, in sfida con Massimiliano Varese :“Stavolta mi ha sopreso…Finalmente abbiamo sentito la sua vera voce”. Continuano le sfide e Plati si dimostra molto meno puntigliosa dell’inizio puntata. Anche l’esibizione di Filippo Bisciglia – in sfida con Laura Torresi – è stata di suo gradimento, nonostante Platinette abbia preso le parti di Maria De Filippi nella lite tra i due, finita su tutti i social. Per l’ex-gieffino che ha saputo ritagliarsi un ruolo importante in “Temptation Island”, ha speso parole di grande apprezzamento: “Filippo non solo è bravo e lo sa, non so perché non ha fatto il cantante da subito!” E continua “È bravo, non c’è niente da aggiungere, sembra proprio portato per questo mestiere.” Anche Massimiliano Varese ha contribuito ad addolcire la prorompente giudice – alias artistico di Mauro Coruzzi – “Un’esibizione molto molto carina” quella di Massimiliano, che per lei è stato “Sollecitato dal fatto che non abbia avuto momenti felici nelle scorse puntate” e conclude:“Si capisce che adesso ti è risalita la voglia di arrivare”.

Platinette, l’attacco sui social e la difesa di Francesca Manzini

Durante la scorsa puntata è stata Francesca Manzini ad uscire dai giochi, ma il disaccordo nel pubblico, dei spettatori e di tutta la platea social non ha tardato a farsi sentire. Nel mirino dei social è finita anche Platinette, attaccata da un commento tutt’altro che garbato sulla pagina Instagram della Manzini. A dover abbandonare il palco di Amici infatti, secondo il popolo del web, avrebbe dovuto essere Emanuele Filiberto. Questo il commento non proprio “raffinato” dell’utente Instagram : “Platinette si sc…pa il Principe Emanuele. Non si può sentire cantare” . Ma la Manzini, diretta nel chiarire la sua posizione, subito si schiera in difesa di Platinette “Questo non te lo permetto. Finché si scherza ok, ma a tutto c’è un limite. Emanuele è una bellissima persona che nel suo charme sa fare show e Platinette è un grande professionista e cultore della musica. I meccanismi sono imprevedibili e forse il fatto che io sia uscita è la prova che neppure chi fa il programma si aspettasse una fine del genere.” Insomma, Amici Celebrities è sicuramente una bella avventura in cui Platinette si è completamente immersa. Su una recente intervista doppia – in compagnia della Vanoni – rilasciata a Tv sorrisi e Canzoni conferma che il ruolo di giudice le piace davvero tanto, e – al contrario di quanto affermano i social – quello che più le interessa è il “lato umano dei concorrenti”.



