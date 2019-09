Platinette/ La polemica sulla sua malattia, il web:”Tu chiamalo, se vuoi, business”

Platinette finisce spesso nel turbine delle critiche sui social e la sua presenza ad Amici Celebrities non l’ha salvata da nuove polemiche. Sui social si è subito puntato il dito contro la giudice, per via della rivelazione shock fatta solo pochi giorni prima a Italia Sì: il suo ritiro dalle scene. “Tu chiamalo, se vuoi, business”, scrive in particolare uno spettatore. I problemi di salute non hanno impedito alla nota opinionista di sedersi sulla poltrona più ambita del sabato sera e agli occhi di molti la sua scelta è stata a dir poco contraddittoria. “Premio Nobel al medico che ha già guarito Platinette”, cinguetta qualcun altro. Non si può negare però che il pubblico è solito adottare due pesi e due misure in certi casi. Basti pensare alle risate scippate da Ornella Vanoni grazie alle rispostacce a Mauro Coruzzi e quanto invece quest’ultimo sia stato considerato pesante. Non solo dalla giudice cantante tra l’altro, ma dallo stesso pubblico italiano. In molti hanno chiesto in diversi momenti della puntata di esordio che i battibecchi fra Ornella e Platinette volgessero al termine. Cosa che in realtà non è avvenuta, visto che le due si sono attaccate in ben tre o più occasioni.

Platinette, Amici Celebrities: tutto in salita

La strada che ha portato Platinette ad Amici Celebrities, dopo una breve militanza nella danza a Ballando con le Stelle, è ancora tutta in salita. Non solo per i problemi alimentari che ha rivelato di avere in questi giorni, subito saliti ad onor di cronaca su molti giornali di gossip. Dopo aver irritato le orecchie del mondo LGBT+ con le sue sentenze, molti non le perdonano di essere di nuovo sul piccolo schermo. Altri non apprezzano il suo essere logorroica, Ornella Vanoni di sicuro è pronta a farle guerra fino alla fine del talent. “Sei pesante”, ha sentenziato la settimana scorsa la giudice cantante dopo l’ennesimo intervento di Platinette. Un pensiero simile a quello di una grossa fetta di pubblico, che sui social ha sperato in più occasioni di poter ascoltare invece il pensiero degli altri due giudici. Gli ammiratori però la amano, la cercano sui social. Seguono ogni sua mossa e di certo non si sono lasciati sfuggire che negli ultimi tempi ha perso un bel po’ di kg. “Gli attrezzi del mestiere. Cambiano vero? Anno dopo anno. Ci starà tutta quanta questa simpatica guaina?”, dice in uno degli ultimi video su Instagram. I complimenti non mancano e molti sperano addirittura di vedere Platinette in tv per parlare di segreti, trucchi e diete. L’impegno c’è tutto e lo dimostra un’altra clip, in cui vediamo l’opinionista di prima mattina già pronta a macinare km sul tapis roulant. “3 km stamattina. Ho il cul@ della Kardashian, una portaerei”, dice con la sua solita ironia.

La panciera





© RIPRODUZIONE RISERVATA