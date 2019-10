Platinette/ Pronto a “vendicare” l’uscita di Laura Torrisi a scapito di Ciro Ferrara? (Amici Celebrities)

Platinette contro Ciro Ferrara? Le critiche non mancano…

Platinette ha scelto la strada della moderazione per la puntata di Amici Celebrities della settimana scorsa. La giudice ha deciso infatti di non polemizzare più di tanto, abbassando i toni per lasciare spazio al suo pensiero nudo e crudo. Tanto che Ornella Vanoni ha notato un forte cambiamento nel suo modo di affrontare uno step così importante del talent musicale. Platinette però non è riuscita a non dire la sua quando Laura Torrisi si è vista soffiare il posto da finalista da Ciro Ferrara e solo in seguito alla rivelazione dei voti dei tutor. Prima dei punteggi dei quattro ragazzi, la Torrisi infatti era riuscita a sconfiggere il rivale napoletano, anche se solo di una posizione. Così Platinette ha scelto di scendere in campo per difendere l’attrice: “Mi pare, detto con la moderazione possibile, ingiusto. Perché ciò che ha fatto Laura è stato entrare in empatia vera col pubblico, magari sbagliando qualche intenzione. Mi perdoni, con tutto il rispetto per il suo sforzo [rivolta a Ferrara, ndr], non è paragonabile con tutto quello che ci ha messo questa signora. […] Quella sua emozione perenne è indice di tutto quello che fa”. Anzi secondo la giudice Laura potrebbe trovare tranquillamente una sua dimensione con il pubblico, riuscendo a trasformare la sua passione per il canto in una futura professione. Clicca qui per guardare il video di Platinette e Laura Torrisi.

Platinette: sogna un duetto con la Vanoni

La finale di Amici Celebrities avrà inizio fra poche ore e Platinette ha deciso di tentare il tutto per tutto. A metà strada fra il suo ruolo di giudice, concorrente e persino ammiratrice, ha infatti sognato di duettare in modo virtuale con Ornella Vanoni. Grazie ad un video su Instagram possiamo vedere Mauro Coruzzi interpretare Dettagli, un brano del ’73 che la cantante ha inserito nell’album omonimo, dove è presente anche un suo duetto con Gino Paoli per la canzone Come si fa. Che sia l’inizio di un vero duetto, da realizzare in occasione della conclusione del talent? “Un paio d’ore dentro una macchina per fare 9 km sotto la pioggia di Milano mi hanno fatto bene. Ho fatto un sogno: duettare, virtual, con Ornella Vanoni“, scrive nel suo post. Clicca qui per guardare il video di Platinette. “Fossi nato/a donna, ora avrei questo aspetto. Una prof di Lettere Moderne prossima alla pensione“, scrive in un altro post, commentando il look originale e estroso adottato per la puntata della settimana scorsa.

