Platinette/ Raniero Monaco di Lapio nel suo cuore ma… (Amici Celebrities)

Platinette ha avuto pane per i suoi denti anche nell’ultima puntata di Amici Celebrities. La giudice ha vissuto subito un picco ormonale grazie all’esibizione di Raniero Monaco di Lapio ad inizio serata, un ballo più che sexy e provocante realizzato sulle note de L’importante è finire, uno dei brani più rinomati di Mina e scritto da Cristiano Malgioglio. “Quando Raniere è zompato sul lettone, ho immaginato che chi ci segue da casa si siano come identificate con la ballerina. Della serie se mi zompa addosso uno così…”, ha detto subito. Specificando però di aver superato già sia la menopausa che l’andropausa. Complimenti senza fine da parte di Platinette anche per i muscoli dei concorrenti, mentre ha definito la coreografia “quasi un soft porno”. Nonostante le risate strappate ai presenti, la giudice è finita anche nell’occhio del ciclone di Maria De Filippi quando ha osato mettere a confronto Ciro Ferrara e Giordana Angi. Secondo Platinette infatti il duetto fra coach e concorrente non era riuscito al meglio, soprattutto per le scarse abilità dell’ex allenatore. La padrona di casa però ha sottolineato l’ingiustizia: la Angi è una professionista, Ciro è un concorrente.

Platinette: Raniero concorrente ideale di Amici Celebrities

Platinette ha trovato il suo concorrente ideale: Raniero Monaco di Lapio. Nell’ultima puntata di Amici Celebrities l’atmosfera si è surriscaldata durante entrambe le esibizioni del cantante, soprattutto agli occhi della giudice che ha apprezzato non poco il fisico di Raniero. Per questo Maria De Filippi l’ha presa un po’ in giro poco prima della seconda performance, annunciandole che in questa nuova occasione Monaco si sarebbe esibito con una sola foglia di fico a coprire le parti intime. Purtroppo l’atmosfera ridanciana si è interrotta quando Platinette ha osato etichettare “una romanata” la canzone Roma nun fa la stupida stasera, scatenando la rabbia della Vanoni. Senza considerare che alla fine della serata Raniero è stato eliminato: Platinette non potrà più ammirarlo in studio. Anche se non c’è più Joe Bastianich a riscaldare gli animi con polemiche e frecciate, la giudice ha cercato di provocare Emanuele Filiberto nella seconda parte della serata. “Qua ci ha messo tutto l’impegno possibile per rendere uan canzone non facile che tra l’altro parla di un tema molto lontano dalla sua realtà. Lei vive a Ginevra, ha degli operai”, dice infatti subito dopo la canzone Chiamami Ancora Amore. Il Principe però non ha abboccato ed ha sottolineato anzi di sentire sue le parole del testo, consapevole di essere nato “con il cucchiaio di argento in bocca”.

Platinette, grande soddisfazione una settimana fa

Platinette si è dichiara soddisfatta dell’ultima puntata di Amici Celebrities, anche se non tutti i concorrenti sono stati in grado di farla sorridere. Gli ospiti della serata e la giudice d’eccezione Annalisa però sono riuscite a regalarle una bella sorpresa. “Quando ci siamo annusati, quasi una decina di anni fa ad Amici, abbiamo avuto qualche diffidenza reciproca. Poi, col suo talento, sono diventata una fan”, scrive su Instagram. Qualcuno degli haters però si è fatto sentire subito fra i commenti, sottolineando come la giudice potrebbe aver favorito una delle due squadre proprio per via della presenza della coach: “Ah ecco perchè hai dato il voto ai Blu. Principe stonato e impossibile da sentire nel duetto. Ah ecco! Hai dato il voto ad Annalisa”. Clicca qui per guardare la foto di Platinette e Annalisa e leggere i commenti. La giudice tuttavia ha destinato belle parole anche ad una delle ospiti della serata, Giulia Michelini. “La Regina di Palermo è proprio una Queen”, scrive pubblicando tre diversi scatti con l’attrice. Questa volta nessun commento negativo per l’opinionista, quanto per l’eccessiva timidezza della Michelini, rimasta zitta in varie occasioni.

La foto con Annalisa





