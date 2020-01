Platinette “Salvo Veneziano disse ‘meglio tossico che froci*'”/ Lui:”sei bugiardo!”

Platinette è scatenato, durante “Live non è la D’Urso” torna sul tema della polemica scaturita dalle parole molto offensive di Salvo Veneziano nei confronti di Elisa De Panicis durante il Grande Fratello VIP 2020 e condannate giustamente in più sedi tra televisione e giornali. Secondo l’opinionista invitare una persona come Salvo Veneziano che in passato ha fatto già affermazioni gravi ancora in televisione sia un errore clamoroso. Come aveva già precisato a Tv Talk circa dieci giorni fa, ecco il fatto incriminato “Ai tempi appena uscito dal Grande Fratello e traghettato nella Buona Domenica di Costanzo come si usava allora, ebbe un confronto con me particolarmente forte al punto che mi disse ‘meglio tossico che froci*’.”.

Non si è fatta attendere la replica di Salvo Veneziano, concorrente del Grande Fratello Vip 2020, che nello spazio successivo del programma della D’Urso, in cui era invitato come opinionista, ne ha approfittato per smentire subito le nuove accuse mosse a suo carico “Platinette è una persona bugiarda, bugiarda, bugiarda, non ho capito la sua dichiarazione. Non ho mai detto queste parole. Ho sentito anche gli autori di Buona Domenica e gli ex gieffini presenti ai tempi nella puntata a cui si riferisce ma nessuno conferma le accuse”. Chi avrà ragione? Barbara D’Urso ha promesso approfondimenti, vedremo…

© RIPRODUZIONE RISERVATA