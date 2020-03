Platinette: “The Good Doctor ci fa apprezzare i medici”/ “Non è la realtà, ma…”

Mauro Coruzzi, nella rubrica “I protagonisti della TV visti da Platinette” pubblicata sul settimanale DiPiùTV, elogia The Good Dotctor 3, in onda il venerdì in prima serata su Raidue. Il telefilm ideato da David Shore, secondo quanto scrive Platinette, fa capire l’importanza di avere medici forti e coraggiosi in un momento particolarmente difficile come quello che stiamo vivendo a causa dell’emergenza sanitaria dovuta alla diffusione del coronavirus. “Quello che vediamo in The Good Doctor non è la realtà che stiamo vivendo, ma un esercizio che ci rende maggiormente consapevoli dell’importanza di trovare medici di questa natura: forti, coraggiosi e pronti a qualsiasi sacrificio”, scrive Mauro Coruzzi che considera la serie tv uno dei prodotti più validi attualmente in onda.

Platinette, Freddie Highmore: “un grande attore”

The Good Doctor ha ormai conquistato il cuore del pubblico anche in Italia. Il merito, secondo Platinette, è non solo delle storie che vengono raccontate nel corso dei vari episodi, ma soprattutto di Freddie Highmore che è riuscito a calarsi perfettamente in un ruolo assolutamente complicato rendendo il tutto molto credibile. “A determinare il successo di questa serie tv, c’è una ragione prepotentemente visibile: la bravura del suo protagonista Freddie Highmore che offre un’eccezionale prova d’attore”, ha spiegato Mauro Coruzzi che apprezza anche la voglia di sviluppare la vita privata del protagonista che, con tutte le difficoltà del caso, riesce ad avere una vita normale. “Ha una vita quasi normale e le sue relazioni hanno un andamento altalenante […] complice l’attività professionale che il dottore vive con febbrile partecipazione”, ha concluso. In un momento complicato per la sanità, dunque, serie tg come The Good Doctor servono a far capire a tutti l’importanza di avere medici e infermieri pronti a tutto per salvare la vita dei propri pazienti.



