Platinette: “Tommaso Zorzi perfido e violento”/ “Un giorno l’ho beccato che mi…”

Platinette contro Tommaso Zorzi. Ospite dello show “Programma” in onda sulla diretta Facebook di FQMagazine, ai microfoni di Andrea Conti, Mauro Coruzzi, vero nome di Platinette, ha commentato la presenza di Tommaso Zorzi al Grande Fratello Vip. Nei confronti del finalista del reality show condotto da Alfonso signorini, Platinette non è stato molto tenero svelando il motivo per cui, tra loro, non ci sia molta simpatia. Tutto sarebbe nato ad alcune affermazioni fatte da Coruzzi sulle unioni civili che non sarebbero state condivise da Zorzi.

“Ho preso l’abitudine di vedere il live del GF Vip per capire cosa fa Tommaso Zorzi perché ho l’impressione che sia il più perfido mai apparso in televisione. Un giorno l’ho beccato che mi definiva un omosessuale omofobo semplicemente perché ho fatto delle dichiarazioni relative alle unioni civili”, ha detto Platinette.

Platinette e Tommaso Zorzi: arriverà la pace?

Un parere di Platinette sulle unioni civili avrebbe causato la reazione di Tommaso Zorzi che, stando a quello che ha raccontato Mauro Coruzzi ad Andrea Conti, avrebbe commentato duramente il diverso pare. “Mi piace che ci sia la legge ma non ne approfitterò mai perché non mi riguarda. Forse perché scopro che da quando sono state istituite le Unioni Civili sono calate del 70% e i fallimenti sono più del 50% e c’è un’indole un po’ tr***esca nella finoc**ieria. Se gli basta questo per dirmi che mi vuole darmi degli schiaffi…“, ha aggiunto. Poi, ha concluso così: “Ha detto proprio detto ‘quella quando la vedo le due sberle’: no due sberle tu a me non le devi dare perché sei un violento nei miei confronti e non hai nessuna voglia di mettere le nostre diverse opinioni a confronto su un tema così importante. Lui dà per scontato di avere ragione. Dialogare con lui diventa difficile”. Arriverà la replica di Tommaso Zorzi?





