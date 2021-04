Platinette Vs Tommaso Zorzi/ “Volevi darmi due sberle? Sono qua..”

Non è la prima volta che si parla dei dissapori tra Tommaso Zorzi e Platinette e ieri sera Maurizio Costanzo Show ha avuto modo di metterli insieme sul suo palco per un chiarimento, o quasi. In particolare, proprio l’influencer all’interno della casa del Grande Fratello Vip 2020 aveva tirato fuori alcune dichiarazioni di Coruzzi liquidando poi il tutto al grido di “gli darei due sberle”. Tommaso Zorzi aveva fortemente attaccato Mauro Coruzzi contrario alla legge contro l’omofobia: “A Platinette gliene ho dette di tutte quelle che avevo. Gliele continuerò a dire fino a che avrò fiato in corpo.. dici che la legge contro l’omotransfobia è un vittimismo degli omosessuali, che sei contro il matrimonio gay e le adozioni gay… bisognerebbe dargli due sberle”. Il punto è che Tommaso Zorzi è convinto che Mauro Coruzzi dovrebbe rappresentare i gay e usare la sua “posizione privilegiata” per difendere i loro diritti.

Platinette Vs Tommaso Zorzi al Maurizio Costanzo Show

Questo è quello che ha risposto ieri Tommaso Zorzi a Platinette quando lui, ospite al Maurizio Costanzo Show, ha rilanciato: “Mi volevi dare due sberle? Sono qui”. A quel punto l’influencer, un po’ in difficoltà, ha cercato di mettere insieme il suo pensiero mantenendo la calma e invitando Coruzzi ad essere più clemente con la comunità LGBT soprattutto per via della sua posizione che dovrebbe aiutarlo a “rappresentarli”. Coruzzi è chiaro, non ha intenzione di rappresentare nessuno perché non sono tutti uguali, la dimostrazione è proprio la loro divergenza. Il chiarimento è quindi arrivato e cala il sipario su settimane di scontri e accuse?

