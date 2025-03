Platini e Blatter assolti, l’accusa di frode verso la FIFA

Nella giornata di oggi dopo 6 anni si è arrivati ad una conclusione per il caso che aveva visto coinvolti i presidenti delle maggiori federazioni calcistiche del mondo, la notizia che è arrivata vede Platini e Blatter assolti in appello dall’accusa di frode arrivata nel 2015 e che era costata all’ex campione francese la possibilità di fare carriera per arrivare alle massime cariche della FIFA, oltre che il posto come presidente della UEFA. Quasi dieci anni fa è scoppiato il cosiddetto FIFA-gate che si incentrava su alcuni pagamenti sospetti ai massimi esponenti dell’organo calcistico mondiale.

La magistratura svizzera inizia un’indagine che quando arrivata a termine porta prima la sospensione da parte del comitato etico della FIFA di Michel Platini dalla sua carica per 90 giorni per l’accusa di ricezione illegale di 2 milioni di franchi svizzeri da parte di Sepp Blatter come compenso per alcune consulenze, successivamente alla squalifica di 6 anni da qualsiasi attività calcistica. In seguito la pena verrà ridotta a 4 anni dopo il ricorso dell’ex presidente UEFA che comunque decide di dimettersi dalla sua carica, celebre è il momento in cui in una riunione una mazzetta di banconote finte viene lanciata verso Blatter e Platini.

Platini e Blatter assolti, la sentenza in appello

Platini e Blatter assolti dall’accusa di frode dopo che nel 2018 la giustizia svizzera aveva già scagionato i due da tutte le accuse non rilevando alcun illecito nei suoi anni di operato, nel 2022 nuovamente il Tribunale penale federale di Bellinzona assolve entrambi dall’accusa di truffa riconoscendo loro un risarcimento che però l’ex campione francese decide di rifiutare. Anche in questi giorni in appello Platini e Blatter sono stati riconosciuti non colpevoli dalla Corte d’appello straordinaria del Tribunale penale federale che non ha accolto la richiesta della Procura di 20 anni di reclusione per entrambi.

Rimangono comunque molte luci ed ombre nel mondo degli organi di gestione del calcio nati soprattutto con l’assegnazione dei Mondiali in Russia nel 2018, in Qatar nel 2022 e la prossima edizione del 2034 in Arabia Saudita, l’ultima edizione poi ha creato non poche polemiche e critiche sia per la decisione di spostare la competizione nel mese di dicembre, interrompendo per un intero mese le competizioni dei club, sia per aver scelto uno stato che ancora nega diversi diritti ai suoi cittadini. Non solo FIFA ma anche la UEFA è vista male da molti tifosi soprattutto dopo i tentativi di sopprimere la nascita della Superlega.