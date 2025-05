Platini torna alla Juventus? la smentita da parte dell’ex presidente UEFA

Nelle ultime ore sono girate diverse indiscrezioni che vedrebbero un cambio ai vertici della dirigenza bianconera con un ex leggenda della Juventus che prenderebbe un ruolo importante così da far tornare la mentalità e lo spirito juventino nella squadra, fattore che secondo i tifosi si è perso ormai da tempo ed è uno dei fattori che ha portato alle difficoltà degli ultimi anni. Michel Platini torna alla Juventus assumendo il ruolo di presidente, o almeno è quello che sostengono alcuni giornalisti ma che l’ex presidente della UEFA ha tenuto velocemente a smentire alla ventesima edizione del Golf Cup, un evento benefico organizzato dalla fondazione Vialli e Mauro.

“Nessuno mi ha mai chiamato dalla Juve, non ho nessun contatto con nessuno. Già 40 anni fa l’avvocato Agnelli mi aveva chiesto di restare, gli dissi di no perché volevo tornare a casa ma sono onorato che dopo 40 anni si pensi ancora a me, sto bene, ho una bella vita e non è facile cambiarla a 70 anni”. Così l’ex giocatore bianconero allontana le voci del suo ritorno per non illudere i tifosi della Juventus, il suo primo pensiero attuale infatti è la vicenda giudiziaria in cui è coinvolto e che deve essere ancora risolta, ma ancora dopo 10 anni la conclusione potrebbe essere lontana.

Platini commenta il ritorno di Conte in bianconero

Platini dice poi la sua sul futuro del club bianconero e sul possibile ritorno di Antonio Conte, campione d’Italia con il Napoli ma grande figura della storia della Juventus, sia come giocatore che come allenatore, e soprattutto anche molto amata dai tifosi, il francese ha però fatto i complimenti a Tudor per il lavoro fatto in questi mesi e in una situazione difficile e lanciato un appello alla dirigenza chiedendo giocatori forti se si vuole tornare a vincere. Per Platini infatti le squadre sono prima fatte dai giocatori e poi dagli allenatori, che non fanno la storia della società.

Il ritorno di Conte però sarebbe apprezzato per il suo passato da giocatore bianconero e per il suo carattere, perfetto per risollevare la situazione della Juventus e i suoi giocatori da cui riuscirebbe a tirare fuori il massimo dell’impegno, come è riuscito a fare in tutte le sue passate esperienze. Il sogno di vedere in società delle vecchie glorie bianconere quindi sembra sempre più difficile così come le speranze di vedere tornare in bianconero Alessandro Del Piero, che ora dopo aver conseguito il patentino da allenatore inizierà la sua carriera in quell’ambito.