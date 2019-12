Plaxy, chi è?/ La moglie di Giorgio Locatelli: “Sempre insieme, ma con MasterChef…”

Plaxy, chi è la moglie di Giorgio Locatelli? Oggi inizia la nona edizione di MasterChef e con questa, il pubblico avrà anche curiosità di scoprire con chi sono fidanzati/sposati i giudici del programma, se hanno figli oppure no e cosa vanno nella loro vita privata. Proprio la moglie, ha raccontato l’inizio della loro storia d’amore: “L’ho invitato a cena. Allora ero vegetariana e ho preparato una roba di verdure inguardabile che non avevo mai cucinato prima. Poi avevo riempito un ananas di frutta, tremendo. Lui è arrivato con un mazzo di fiori penzolanti che si erano ammosciati dopo una giornata in cucina” e ha aggiunto: “Con mio marito ci siamo messi insieme perché l’ho richiamato io. Dopo una serata, bellissima, Giorgio è sparito. Forse per timidezza, o forse perché avevo già un figlio piccolo. Poi però al telefono mi ha detto: “Ti ho pensata tutti i giorni”. Da allora non ci siamo più lasciati”, ha raccontato intervistata per Telegraph nel 2010.

Plaxy, ecco chi è la moglie di Giorgio Locatelli

Plaxy e il marito sono sempre insieme, tranne che per MasterChef, proprio il cooking show infatti, ha messo a dura prova il loro rapporto: “Lontani non siamo felici. Infatti non sono sicura di volere che faccia una terza stagione, già queste due ci hanno stravolto la vita: tra set e trasferte può stare via anche cinque mesi. Lui qui a Milano, io a Londra al ristorante… ci siamo sentiti spesso “miserable”. Vediamo che offerta ci fanno: dovrebbe essere proprio buona”, ha confidato ancora. Della moglie dello chef stellato però, si conosce poco altro, così come di lui in prima persona. Sono entrambi molto riservati e ci pensano due volte prima di condividere la loro vita privata sui social. Possiamo però aggiungere qualche dettaglio. Plaxy è inglese ed è nata nel 1964. Nel 1996 è nata Margherita, la loro unica figlia. La donna però, ha anche un figlio che si chiama Jack, nato da una precedente relazione. La coppia è sposata dal 1995 e nel 2002 hanno aperto insieme la Locanda Locatelli. Nel 2014 per colpa di una fuga di gas si scatena un incendio che forzerà la chiusura del ristorante per qualche mese. Proprio in quel periodo, la donna ha spronato lo chef a prendere parte come giudice a The Big Family Cooking Showdown e poi a Bake Off Rival.

