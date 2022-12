Plaxy, moglie Giorgio Locatelli/ Lei: “lontani non siamo felici”

Plaxy Locatelli è la moglie di Giorgio Locatelli, lo chef giudice di MasterChef Italia. Plaxy Cornelia Exton, questo il suo nome completo, è da circa 25 anni sposata con il famosissimo chef tra i più conosciuti in Italia. Plaxy è da sempre anche fonte di ispirazione per lo chef, proprietario della famosa Locanda Locatelli. Intervistata da Il Corriere della Sera, la donna ha rivelato come è nato l’amore con il famoso chef: “con mio marito ci siamo messi insieme perché l’ho richiamato io. Dopo una serata, bellissima, Giorgio è sparito. Forse per timidezza, o forse perché avevo già un figlio piccolo. Poi però al telefono mi ha detto: “Ti ho pensata tutti i giorni. Da allora non ci siamo più lasciati”.

Nel 1992 i due si fidanzano e tre anni dopo decidono di sposarsi. Da 27 anni sono innamorati come il primo giorno e proprio la donna parlando della loro relazione ha confessato: “lontani non siamo felici. Infatti non sono sicura di volere che faccia una terza stagione, già queste due ci hanno stravolto la vita: tra set e trasferte può stare via anche cinque mesi. Lui qui a Milano, io a Londra al ristorante… ci siamo sentiti spesso miserable”. La coppia, infatti, per motivi di lavoro vive distante, visto che lo chef lavora spesso in Italia, mentre lei si occupa della “Locanda Locatelli” a Londra nel quartiere di Marylebone.

Plaxy Locatelli e il rapporto con il marito Giorgio: il primo incontro

Plaxy Locatelli e il marito Giorgio Locatelli sono oramai inseparabili da tantissimi anni. Eppure tutto è cominciato per uno strano gioco del destino con un primo incontro che la donna ha raccontato così dalle pagine del Telgraph nel 2010: “l’ho invitato a cena. Allora ero vegetariana e ho preparato una roba di verdure inguardabile che non avevo mai cucinato prima. Poi avevo riempito un ananas di frutta, tremendo. Lui è arrivato con un mazzo di fiori penzolanti che si erano ammosciati dopo una giornata in cucina”. Nonostante un incontro non proprio esaltante, i due hanno continuato a conoscersi e poi è scattato l’amore. Anche se non sono mancati i momenti difficili come ha confessato la donna: “venivamo da anni difficili: Giorgio lavorava sette giorni su sette, pagato poco, insoddisfatto. Noi non ci vedevamo mai. E nel 1996 era nata nostra figlia Margherita. Abbiamo provato ad aprire una pizzeria insieme a dei soci: lui lavorava in cucina e io in sala. Ma, teste dure come siamo, non potevamo prendere ordini da altri. Allora nel 2002 ci siamo lanciati con la “Locanda”, investendo tutto. Giorgio, più pessimista di me, era terrorizzato. Ma anche molto determinato. Avremmo dovuto ripagare il debito alla banca in cinque anni, ci siamo riusciti in otto mesi”.

Non solo, la donna ha raccontato anche dell’arrivo della proposta di Masterchef Italia: “lo voleva fare, voleva dimostrare qualcosa alle persone del suo paese che in passato lo avevano criticato per non essere più italiano. Certo non avevo calcolato che qui la fama non è come da noi, dove la gente sa chi sei ma non si avvicina. In Italia è folle, ora ci ospitano dappertutto: carino, ma io non ci sono abituata”.











