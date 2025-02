Scoppia ancora la polemica per il playback a Domenica In. I cantanti di Sanremo, infatti, si sono esibiti “per finta” come spesso accade nel salotto di Mara Venier durante il post Festival. Qualcuno però non ha accettato di aderire alla gaffe annunciata e si è premunito di pianoforte e chitarra. Un esempio? Lucio Corsi e Brunori Sas, che hanno voluto farsi sentire in versione un po’ più acustica e senza gli aiutini della base.

Oltre a loro, si sono “ribellati” anche altri artisti come Rose Villain e Stash che per ironizzare hanno tenuto in mano il microfono al contrario. Semplice svista o una protesta? I fan tuttavia non hanno apprezzato il loro gesto. Infatti, sui social è scoppiata la polemica sul playback a Domenica In e alcuni hanno espresso il proprio parere: “Ma se proprio non voleva fare playback poteva portarsi un pianoforte in diretta!” scrivono alcuni utenti. Infatti, la cantante si è mostrata decisamente infastidita lasciando poi in terra il microfono e avvicinandosi al pubblico a cantare. Anche Elodie ha svelato il playback, dicendo all’inizio che non avrebbe cantato davero.

Playback a Domenica In, Mara Venier punge Rose Villain: cosa le ha detto

“Nel 2012 mi arrabbiai, adesso mi sono goduta il pubblico che nelle sere del Festival sembra lontano, ora ho cantato con loro e sono felice“, queste le parole di Noemi, che invece ha ironizzato sulla questione playback. Anche lei ha cantato direttamente con il pubblico senza remore. Alla fine, anche Olly si è buttato tra la folla per festeggiare il suo successo a Sanremo. Ma la più chiacchierata resta Rose Villain che è stata anche “ripresa” da Mara Venier: “Parlo anch’io così. Non te ne sei manco accorta?” le ha detto, mentre la cantante ha risposto: “Avrò sbagliato!”.