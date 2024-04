Playoff Serie C, rinviata la data d’inizio/ Calendario, regole e squadre partecipanti (29 aprile 2024)

PLAYOFF SERIE C, CAMBIA LA DATA D’INIZIO

Finita la lunga marcia della stagione regolare, in Serie C c’è chi ha festeggiato in anticipo e chi purtroppo dovrà raccogliere i cocci di una stagione negativa: archiviate dunque promozioni e retrocessioni, ecco che il palco se lo prendono i protagonisti dei playoff, la grande lotteria verso un sogno chiamato Serie B. Cominciamo subito dalla novità più importante. L’inizio della fase ad eliminazione diretta è fissata per il 7 maggio e non più il 4 come prefissato.

Video/ Alessandria Vicenza (1-2) highlights: Ferrari dal dischetto decide al 95' (28 aprile 2024, Serie C)

Questa decisione è stata presa per via del ricorso presentato dal Taranto al Collegio di Garanzia del CONI. I rossoblu sono stati sanzionati con 4 punti di penalità a marzo per un’irregolarità nei versamenti di dicembre. Se dovesse essere accolto il ricorso da parte de pugliesi, allora cambierebbe la classifica: il Taranto andrebbe a quota 69, salendo dall’attuale quinto addirittura al terzo posto superando Casertana (65) e Benevento (66).

Video/ Olbia Spal (1-4) gol e highlights: doppietta di Dalmonte! (Serie C, 28 aprile 2024)

PLAYOFF SERIE C, LE SQUADRE PARTECIPANTI

I playoff di Serie C inizieranno come detto il 7 maggio con il primo turno in gara secca, così come sarà il secondo quattro giorni dopo. Inizieranno poi le doppie sfide con l’andata e ritorno del primo turno dei “play off nazionale” rispettivamente il 14 e 18 maggio mentre il 21 e 25 ci saranno i due atti del secondo turno. A quel punto ci catapulteremo nella fase caldo ovvero la final four.

Le semifinali si disputeranno martedì 28 maggio e domenica 2 giugno, sempre con la formula di andata e ritorno. Il gran finale si dividerà con il primo atto della finale il 5 giugno e finalmente il 9 sapremo chi conquisterà il pass per la cadetteria. Le squadre che parteciperanno dal Girone A sono Padova, Vicenza, Triestina, Atalanta U23 (al primo anno di storia), Legnago Salus, Giana Erminio, Pro Vercelli, Lumezzane e Trento. Il Girone B vedrà invece Torres, Carrarese, Perugia, Gubbio, Pescara, Juventus Next Gen, Arezzo, Pontedera e Rimini. Chiudiamo col Girone C: Avellino, Benevento, Casertana, Taranto, Picerno, Audace Cerignola, Giugliano, Crotone e Latina. A queste si aggiunge il Catania, vincitrice della Coppa Italia Serie C.

Video/ Gubbio Rimini (4-0) gol e highlights: poker aperto da Chierico! (Serie C, 28 aprile 2024)

PLAYOFF SERIE C, TUTTO QUELLO CHE C’E DA SAPERE

In conclusione, andiamo a vedere nel dettaglio quali saranno le partite. Nella prima fase, dove si sfidano le squadre all’interno del proprio girone in gara secca in casa della meglio classifica che passerà il turno se finirà in parità:

GIRONE A: Atalanta U23-Trento, Legnago-Lumezzane, Giana Erminio-Pro Vercelli

GIRONE B: Juventus Next Gen-Arezzo, Pescara-Pontedera, Gubbio-Rimini

GIRONE C: Taranto-Latina, Picerno-Crotone, Audace Cerignola-Giugliano

Nel secondo turno ci sarà ancora il discorso della squadra meglio classifica in casa e con il pareggio che vale il passaggio del turno che vedrà

GIRONE A: le tre vincitrici del primo turno più la quarta (Triestina)

GIRONE B: le tre vincitrici del primo turno più la quarta (Perugia)

GIRONE C: le tre vincitrici del primo turno più la quarta (Casertana)

Arriviamo poi al primo turno “fase nazionale” con le divisioni per gironi che non verranno più effettuate. Accedono dunque le sei vincitrici del secondo turno del girone, le terze classificate di ogni girone (Vicenza, Carrarese e Benevento) e la vincitrice della Coppa Italia (Catania). In questo caso c’è l’andata e ritorno con le tre sopracitata che giocheranno in casa

Le 5 vincitrici del primo turno “fase nazionale” e le seconde classificate al termine della stagione regolare di ogni girone (Padova, Torres e Avellino) si affronteranno con andata e ritorno per poi arrivare finalmente al gran finale: le 4 vincitrici del secondo turno “fase nazionale” verranno sorteggiate tra loro per le semifinali e finali, entrambe con andata e ritorno mentre per la prima volta si andrà ai rigori in caso di pareggio.











© RIPRODUZIONE RISERVATA