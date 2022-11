Playstation 6, svelata la data d’uscita?/ Arriva la conferma indiretta di Sony

La PlayStation 6, la nuova stazione di gioco che andrà a rimpiazzare la 5 (attualmente l’ultima generazione), non uscirà se non prima dei prossimi 5 anni. A confermarlo, seppur in maniera indiretta come sottolineato dai colleghi di Hdblog.it, è stata Sony, attraverso una serie di documenti emersi nelle ultime ore. Il tutto va ricondotto alla nota querelle fra l’azienda giapponese e Microsoft Xbox dopo l’acquisizione della software house Activision Blizzard, e che secondo Sony rischierebbe di far divenire Call of Duty un’esclusiva della console a stelle e strisce.

Sulla vicenda ci stanno lavorando le autorità antitrust di tutto il mondo, e sia il gigante di Redmond quanto l’azienda di Playstation stanno fornendo i documenti richiesti a sostegno della propria causa. Fra questi ne è emerso uno molto interessante, quello depositato presso la Competition and Markets Authority del Regno Unito, da cui si evincono appunto dei dettagli inerenti il lancio della nuova PlayStation 6. Negli incartamenti la multinazionale giapponese esprime le proprie preoccupazioni su Call of Duty, non tanto in merito all’uscita del gioco su Ps5, quanto sulle piattaforme successive, appunto da Ps6 in avanti.

PLAYSTATION 6 NON USCIRA’ PRIMA DEL 2027: DOPO 7 ANNI DI VITA DI PS5…

A riguardo Sony svela un dettaglio molto importante, ovvero, che lo sparatutto di Activision possa diventare esclusiva Xbox dal 2027, facendo quindi capire come quello sia il periodo in cui potrebbe essere lecito attendersi il lancio della console di nuova generazione. Si tratta di una tempistica perfettamente in linea con il ciclo vitale medio di una console, pari a circa 7 anni.

Del resto Playstation 5 ha fatto la sua comparsa sul mercato due anni fa, a novembre 2020, e nel 2027 saranno passati esattamente sette anni dalla sua uscita. Vedremo se tali indiscrezioni si riveleranno veritiere, e nel contempo, cercheremo di capire come evolverà la querelle fra Microsoft e Sony: gli americani avrebbero proposto un accordo di 10 anni ritenuto però insoddisfacente da Sony.

