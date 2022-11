PlayStation Extra e Premium, rivelati i giochi di novembre/ Kingdom Hearts e…

PlayStation Extra e Premium: la lista dei giochi gratis di novembre 2022

Dal 15 novembre PlayStation Extra e Premium rimpolperanno, come ogni mese, il loro catalogo con titoli che possono far gola a qualsiasi giocatore. Tra le novità, particolare attenzione suscita la saga di Kingdom Hearts il cui quarto capitolo è stato annunciato ad aprile, in occasione del 20° anniversario della serie.

Oltre alla nota saga targata Square Enix, su PlayStation, non mancheranno piccole perle come What Remains of Edith Finch un’avventura grafica emozionante, basata sui racconti di una famiglia di Washington. I titoli, però non finiscono qui: ecco la lista completa di tutti i giochi PlayStation Extra e Premium di novembre:

The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition (PS4, PS5)

Tom Clancy’s Rainbow Six: Siege (PS4, PS5)

Kingdom Hearts HD 1.5 + 2.5 ReMIX (PS4)

Kingdom Hearts HD 2.8 Final Chapter Prologue (PS4)

Kingdom Hearts III (PS4)

Kingdom Hearts: Melody of Memory (PS4)

Oddworld Soulstorm – Enhanced Edition (PS4, PS5)

Tom Clancy’s The Division (PS4)

Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint (PS4)

Chorus (PS4, PS5)

What Remains of Edith Finch (PS4)

The Gardens Between (PS4, PS5)

Earth Defense Force: World Brothers (PS4)

Earth Defense Force: Iron Rain (PS4)

Onee Chanbara Origin (PS4)

PlayStation Premium Classici: ecco i titoli di novembre

La pagina ufficiale di Sony PlayStation ha precedentemente annunciato anche i giochi dell’abbonamento Premium di novembre, nella categoria Classici. Insomma, questo mese sarà ricco di ottime aggiunte adatte alle esigenze di qualsiasi appassionato che sia nostalgico o meno.

Dal 15 novembre i giocatori potranno recuperare la seria di Ratchet & Clank, noto platform game d’azione con dinamiche sparatutto in terza persona, molto amato e apprezzato dai giocatori. Ecco la lista di tutti i titoli della serie su PlayStation Premium di novembre:

Ratchet & Clank | PS3

Ratchet & Clank 2: Fuoco a volontà | PS3

Ratchet & Clank 3 | PS3

Ratchet: Gladiator | PS3

Ratchet & Clank: Armi di distruzione | PS3

