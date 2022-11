Playstation in auto, Sony e Honda firmano l’accordo/ “Con la guida automatica…”

Honda e Sony sono pronti a sviluppare una nuova auto. Due dei brand più conosciuti a livello mondiale hanno infatti creato una joint venture con il fine di sviluppare insieme nuove tecnologie da applicare alle auto future. Particolare spazio verrà dato all’infotainment di bordo, con l’introduzione della Playstation 5 nelle macchine future, come spiega il Corriere. Al Financial Times, Izumi Kawanishi, presidente di Sony Honda Mobility, ha spiegato che la nuova società è “perfettamente posizionata per sfruttare le mutevoli preferenze dei consumatori e l’invasione di gadget high-tech nell’industria automobilistica”.

In futuro, dunque, si potrà giocare alla Playstation in auto? Kawanishi, al Financial Times, spiega: “Per godersi lo spazio in auto, bisogna renderlo uno spazio in cui non sia necessario guidare. La soluzione è la guida autonoma”. I tempi, comunque, sono molto lunghi poiché servirà una notevole evoluzione rispetto al livello attuale. La nuova joint venture Sony Honda Mobility prevede di lanciare il suo primo veicolo negli Stati Uniti nel 2025: tempi che sarebbero probabilmente ancora più lunghi per l’Europa. Dunque chi vorrà concedersi una partita alla Playstation alla guida, dovrà aspettare ancora.