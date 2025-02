Il PSN, acronimo di Playstation Network, sta subendo delle pesanti interruzioni dalla scorsa notte. Lo si evince dai dati pubblicati dal portale specializzato Downdetector, attraverso cui vengono appunto segnalati tutti i vari disservizi riguardanti il mondo dell’online. Per chi non sapesse cosa sia il PSN o Playstation Network, si tratta di un servizio attraverso cui i videogiocatori possono giocare online, sul web, sfidando quindi altri utenti di varie parti del mondo. Spesso e volentieri ci sono giochi che vengono acquistati esclusivamente per l’online, a cominciare ad esempio da un classico come Fortnite, ma anche Call of Duty e molti altri ancora.

Ebbene, da qualche ora a questa parte il PSN non risulta accessibile e se si naviga sul portale ufficiale di Playstation viene segnalato che i vari disservizi sono scattati la scorsa notte, precisamente all’ora 1:00 di oggi, sabato 8 febbraio 2025. Viene quindi postato un bollino rosso accanto alla gestione dell’account, quindi ai giochi e ai social, poi al Playstation Store, il negozio online dove acquistare i videogame, e infine, anche al Playstation Video.

PLAYSTATION NETWORK DOWN: COSA STA SUCCEDENDO?

Una situazione complicata che non è ben chiaro quando verrà risolta anche perchè al momento non ci sono notizie in tal senso, nonostante siano passate più di 10 ore dalle prime segnalazioni. Sul sito Downdetctor si vede un picco di disservizi poco dopo la mezzanotte di ieri, poi un calo fisiologico dovuto al fatto che di notte ci sono sicuramente meno videogiocatori, quindi una risalita della curva con l’arrivo del mattino e un nuovo picco attorno alle 10:30 di stamattina.

Rimaniamo quindi in attesa di una comunicazione ufficiale da Sony che per il momento starà provvedendo a ripristinare il servizio, nel frattempo sono moltissimi i post pubblicati in particolare su X.com, l’ex Twitter, di gente appunto che non riesce a giocare o semplicemente ad accedere sul Playstation Network, il PSN: ma cosa è successo, forse un attacco hacker? Lo scopriremo senza dubbio nelle prossime ore.

