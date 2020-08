Playstation Network down/ Psn, problemi di accesso ai server di Sony: gamer bloccati

Chi avrà tentato di accedere nella mattinata di oggi, 26 agosto, al Playstation Network, avrà riscontrato senza dubbio dei problemi. Sono infatti numerose le segnalazioni, come riferiscono i colleghi di Optimagazine, circa malfunzionamenti al PSN in queste ore. Ancora non si può parlare di vero e proprio “Down”, visto che il problema non è unanime, ma poco ci manca, tenendo conto che con il passare della mattinata gli “alert” sono decisamente aumentati di numero. Per comprendere la portata del problema ci aiutiamo come al solito con il portale Downdetector.com, che raccoglie tutte le problematiche online relative a siti, social, connessioni e via discorrendo. Attorno alle ore 10:15 c’è stato un picco delle segnalazioni, precisamente 632, poi il numero è sceso lentamente per poi rialzarsi alle 11:00 fino a 458, chiaro indizio di come la vicenda non sia ancora stata risolta.

PLAYSTATION NETWORK DOWN, I PROBLEMI DI LUGLIO E L’ATTESA PER I GIOCHI PS PLUS DI SETTEMBRE

I problemi principali, come segnalato, riguardano il login con le proprie credenziali: una volta che si inseriscono il proprio nomi e la password non si riesce ad accedere al servizio offerto dalla console nipponica. Molti hanno segnalato anche problemi con il gioco online e infine una parte residua, solo il 2%, con lo store. Il “down” di oggi del PlayStation Network giunge a poco più di un mese di distanza dai problemi riscontrati lo scorso luglio, precisamente nei giorni 13 e 14, quando per diverse ore i server del PSN furono inaccessibili, con conseguente impossibilità a giocare online per tutti i videogiocatori del mondo. Al momento l’azienda non ha ancora diramato alcun comunicato ufficiale che faccia chiarezza sulla situazione Network, e rimaniamo quindi in attesa di una eventuale nota, oppure, di una risoluzione del problema. Vi ricordiamo infine che quest’oggi verranno annunciati i giochi gratis di settembre per il Ps Plus (disponibili ufficialmente dalle 17:30): al momento non vi sono ancora notizie ufficiali, ma molti sono convinti del fatto che Sony potrebbe offrire un titolo first party come ad esempio Uncharted L’Eredità Perduta, God of War o Horizon Zero Dawn.



© RIPRODUZIONE RISERVATA