Playstation Network down/ Servizi online di Ps4 non funzionano: caos social

Blackout Vodafone ma non solo: Playstation Network down dalle ore 20.00, i servizi online di PS4 non funzionano dalla ore 20.00. Come riporta Libero, il servizio della Sony non permette agli utenti di accedere e di giocare ai propri titoli preferiti e sono state migliaia le segnalazioni giunte su Down Detector e sui social network per cercare di capire il motivo del malfunzionamento. Dovrebbe trattarsi di un problema temporaneo all’infrastruttura di rete del servizio, ma al momento la situazione non è mutata. Non è possibile giocare, così come ascoltare musica e vedere video, nonché accedere allo store Sony. I tecnici della Sony sono al lavoro per tentare di risolvere il malfunzionamento e sono attesi aggiornamenti nel corso delle prossime ore.

PLAYSTATION NETWORK DOWN, PROBLEMI IN TUTTA ITALIA

Libero spiega che gli utenti che hanno provato ad accedere al Playstation network hanno visualizzato il messaggio di errore “Errore WS- 37403-7”. «Potresti riscontrare delle difficoltà durante l’accesso o la creazione di un account su PlayStation Network. I nostri tecnici stanno cercando di risolvere il problema con la massima rapidità; ti ringraziamo per la pazienza», il messaggio diffuso da Sony a causa dei disservizi: Tomshw spiega che non era prevista alcuna manutenzione per questa sera. Ecco una carrellata di messaggi provenienti dai social network: «Fantastico, una giornata da non dimenticare… Sono andati down sia i servizi playstation network sia quelli vodafone», «Dio punisce il mio disinteresse nei confronti del #Vodafonedown spegnendo i servizi online di PlayStation. Well played…», «Ma oggi che cavolo succede? Prima problemi con Fortnite, poi manca la corrente elettrica nella mia zone e adesso non funzionano i servizi Playstation».

