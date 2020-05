Playstation Plus giugno/ Call Of Duty World War 2 il primo gioco gratis del mese

Pubblicità

Annuncio a sorpresa da parte di Sony in merito ai due titoli disponibili gratuitamente per il mese di giugno, per gli utenti che hanno sottoscritto il servizio in abbonamento PlayStation Plus. La novità sta nel fatto che la casa nipponica ha svelato solamente uno dei due regali per i propri utenti, leggasi lo sparatutto in prima persona Call of Duty World War 2, gioco ambientato, come si può evincere dal nome dello stesso, nella seconda guerra mondiale. Un annuncio, come sottolineano anche i colleghi di SkyTg24.it, che giunge con qualche giorno d’anticipo rispetto alla consueta tabella di marcia, e che permette quindi ai vari utenti Ps Plus di poter scaricare già da oggi, martedì 26 maggio, il gioco pubblicato da Activison a settembre del 2017. A molti è sembrato strano questo inedito modus operandi di Sony, e di conseguenza non è da escludere che il prossimo gioco in regalo possa essere un annuncio decisamente “bomba”.

PLAYSTATION PLUS, CALL OF DUTY WORLD WAR 2 POI UNA SORPRESA?

Non è infatti mai capitato che Sony comunicasse i nomi dei due giochi gratis per Ps Plus separatamente, di conseguenza sono molti coloro che sono già all’erta e che nel contempo stanno cercando di capire quale potrebbe essere il prossimo regalone di casa PlayStation. Ricordiamo che fino al prossimo primo giugno si potranno inoltre scaricare i due giochi gratis di maggio, leggasi Cities: Skylines – PlayStation 4 Edition e Farming Simulator 19. Tornando a Cod World War 2, il gioco inizia con lo storico sbarco in Normandia, il famoso D-Day che di fatto segnò l’inizio della fine per l’alleanza nazi-fascista e di conseguenza anche la conclusione del conflitto mondiale: “Sbarca in Normandia durante il fatidico D-Day – scrivono gli sviluppatori nella presentazione del titolo – e combatti in tutta Europa rivivendo leggendarie battaglie che hanno segnato il conflitto più sanguinoso della storia. Scopri il classico combattimento di Call of Duty, i legami del cameratismo e il cuore crudele della guerra”.



