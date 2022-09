PlayStation Plus ottobre 2022/ Giochi gratis: tre titoli pazzeschi

PlayStation Plus propone titoli di ottobre 2022 incredibili. Giochi che includono le categorie più disparate, ma anche ricercate. Dal picchiaduro allo sparatutto, alle corse sfrenate. Con questo abbonamento – previo pagamento mensile – è possibile fruire di titoli unici e fantastici.

L’abbonamento del mese di ottobre 2022 sarà riscattabile dal 4 fino a massimo il 30 dello stesso mese. Il punto forte di PS Plus è la capacità di stupire i suoi utenti, tanto da offrire giochi originali, unici e soprattutto amatissimi dal grande e piccolo pubblico. Vediamo di quali titoli stiamo parlando.

PlayStation Plus ottobre 2022: quali sono i tre titoli che faranno impazzire?

Come abbiamo detto, di seguito vedremo i tre titoli di PlayStation Plus per ottobre 2022, che siamo certi piaceranno a tutti. Si tratta di giochi che in alcuni casi, alcuni brand hanno fatto letteralmente la storia!

PlayStation Plus ottobre 2022: HotWheels Unleashed

Proprio come si intuisce dal nome, HotWheels Unleashed, è il titolo che rispecchia le macchinine storiche, i cui fans collezionavano i modellini piccoli e metallici delle vetture che hanno fatto la storia e che hanno incantato grandi e piccini.

Piloterete dei splendidi modellini HotWheels su pista fiabesche, più frenetiche e chi ne ha più ne metta. Un titolo arcade puro al 100%.

PlayStation Plus ottobre 2022: Injustice 2

Injustice 2 è il DC alternativo pensato da Sony e introdotto nel suo PS Plus di ottobre. Il titolo propone una storia differente rispetto a quella che tutti conosciamo, dove Batman, dopo aver sconfitto il regime totalitario di Joker, deve affrontare una nuova minaccia: Brainiac.

Il titolo si concentra maggiormente in sfide di alto livello, tra multiplayer online con partite molto competitive e gilde speciali, senza dimenticarci delle missioni e avventure in single player.

PlayStation Plus ottobre 2022: Superhot

Superhot è il terzo titolo presente nell’abbonamento PS Plus di ottobre 2022. Nonostante la sua grafica minimalista il concept e l’experience sono stati studiati al punto tale da stupire. Inoltre si differenzia dai picchiaduro a cui siamo abituati.

Non esiste nessuna barra energetica, solo delle strategie da attuare per evitare di esser stangati e battuti senza esitazione.











