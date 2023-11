PlayStation Portal, oggi debutta la “Ps5 portatile”/ Come si usa, le caratteristiche e il prezzo

Debutta oggi, 15 novembre, il PlayStation Portal, l’accessorio che di fatto permette di rendere la Playstation 5 una console portatile, sulla falsa riga di quanto avviene già con la Nintendo Switch. Si tratta di un dispositivo che costa 219,90 euro, attraverso cui è possibile giocare in streaming (previa connessione in wi-fi), con i giochi della console nipponica. Spazzando via ogni dubbio, per poter usufruire del Portal è necessario avere la console madre, di conseguenza il doppio “investimento” è pari a circa 650 euro.

Chiunque fosse in possesso già della console potrebbe farci un pensierino di modo da poter giocare in un ambiente lontano dalla tv, o magari videogiocare senza occupare lo schermo principale di casa. Sony descrive il suo Portal come un Remote Player, quindi un controllo remoto. Di fatto è proprio questo: un controller senza fili con un display ad alta definizione, che restituisce tutto quello che avviene nella Playstation 5. Se nella Nintendo Switch è la console stessa che diventa portabile, nella PS5 avremo in mano “solo” lo schermo, mentre il videogioco sarà “elaborato” dalla console madre, quella posizionata vicina alla tv giusto per capirci.

PLAYSTATION PORTAL, OGGI DEBUTTA LA “PS5 PORTATILE”: COME GIOCARE IN STREAMING

Ecco perchè tale processo, come sottolinea Wired, è paragonabile ad un gioco in streaming da remoto, quindi consigliabile per quei giochi la cui latenza è quasi nulla, un po’ meno indicato invece per videogame competitivi online, come ad esempio COD giusto per citare il primo titolo che ci viene in mente. Il vantaggio del Portal è quello ad esempio di giocare sdraiati sul proprio letto o seduti sul balcone, o comunque in qualsiasi altra stanza senza occupare appunto la tv.

E’ inoltre utilizzabile ad esempio in ufficio o in hotel, purchè vi sia una connessione che regga (almeno 5 Mbps, meglio da 15 Mbps in su). A livello di peso parliamo di una console superiore di 100 grammi alla Switch Oled, ed è presente uno speaker stereo con la possibilità anche di collegare delle cuffie via jack da 3,5 millimetri. Lo schermo è da 8 pollici a cristalli liquidi full hd e con una frequenza fino a 60fps, mentre i controller sono molto simili al DualSense di Ps5.

