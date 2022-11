PlayStation VR2 annunciato ufficialmente/ Data d’uscita, prezzo e specifiche tecniche

Nella giornata di ieri, un po’ a sorpresa, Sony ha ufficialmente annunciato la data di uscita del suo nuovo visore per la realtà virtuale, leggasi il PlayStation VR2. Nel dettaglio il visore per la realtà virtuale di PS5 sarà disponibile nei negozi a partire dal prossimo 22 febbraio 2023 al prezzo di 599,99 euro, una cifra senza dubbio non indifferente. Per quanto riguarda invece i pre-order, questi scatteranno a partire dal 15 novembre 2022, fra esattamente 12 giorni. Come si legge sul Playstation Blog, nella confezione troveremo l’headset, nonché i controller PS VR2 Sense, e infine un paio di cuffie stereo. Inoltre, in occasione del lancio, sarà disponibile un interessante bundle contenente Horizon Call of the Mountain, al prezzo di 649,99 euro.

In ogni caso il lancio del nuovo visore PlayStation VR2 sarà accompagnato da una line up di 11 giochi, come si legge su Multiplayer.it, videogame pensati appositamente per lo stesso visore, e nel contempo, il 22 febbraio sarà messa in vendita separatamente anche la charging station, la stazione di ricarica per i controller, al prezzo di 49,99 euro. Rispetto al precedente modello, il VR2 prevede ovviamente diverse novità, a cominciare dalla tecnologia di eyetracking, l’audio 3D, i trigger adattivi e il feedback tattile dei controller Sense.

PLAYSTATION VR2, LE NOVITÀ A LIVELLO HARDWARE

A livello hardware, invece, si registra un passo in avanti importante, tenendo conto che il nuovo visore monterà due lenti OLED con risoluzione 4000 x 2040 (2000 x 2040 per occhio) e supporto all’HDR. Rivisto infine anche l’aspetto estetico, visto che il PlayStation VR2, appare decisamente meno “rotondo” rispetto al suo predecessore e più snello; presente inoltre un nuovo sistema di ventilazione integrato che permetterà una maggior circolazione dell’aria, nonché un regolatore a rotelle delle lenti che permetterà di personalizzare ancora di più l’intera esperienza. A questo punto non ci resta che attendere il 15 novembre per il pre-order e poi il prossimo febbraio per poterlo acquistare.

