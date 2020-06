Plexiglass o plexiglas, come si scrive?/ Azzolina ‘bacchetta’ Salvini ma in realtà…

Pubblicità

Si scrive plexiglass (con due “s” finali) o plexiglas? Una querelle che è esplosa nelle ultime ore, a seguito di un botta e risposta fra il massimo rappresentante della Lega, Matteo Salvini, e la ministra dell’istruzione, Lucia Azzolina. Il problema è sorto quando si sono diffuse negli scorsi giorni alcune indiscrezioni circa il fatto che le lezioni scolastiche a settembre potrebbero riprendere grazie a dei divisori in plexiglas fra i vari banchi di scuola: in poche parole, gli studenti sarebbero “ingabbiati” per evitare che il famoso droplet, le goccioline di saliva che emettiamo quando parliamo, finiscano sui compagni di classe. Rumors che hanno fatto scatenare il dibattito e insorgere numerosi rappresentanti della politica, a cominciare appunto da Salvini, che attraverso la propria pagina Twitter ha pubblicato il seguente post: “Le follie del governo sul decreto Scuola: lo sfogo di una mamma, e come lei tante famiglie in tutta Italia che chiedono sorrisi e speranza per i loro figli, non il plexiglas. Non è questo il futuro da dare agli studenti. #AzzolinaBocciata”, riprendendo le parole che negli scorsi giorni i leghisti avevano esposto alla Camera durante la votazione fiume del Decreto Scuola.

PLEXIGLASS O PLEXIGLAS, COME SI SCRIVE? PER LE AZIENDE E’ INDIFFERENTE

A tale cinguettio ha replicato subito dopo la stessa Azzolina, che ha redarguito Salvini scrivendo: “Non hai letto il decreto (non è una novità), fai propaganda sulla sicurezza (non ci sarà nessuna gabbia di plexiglass). E non sai neanche come si scrive ‘plexiglass’. Essere bocciata da te è una promozione. Basta fake news, con la salute dei bambini non si scherza”. A quel punto è scattata la caccia al modo corretto di scrivere la parola in questione: plexiglass o plexiglas? Secondo quanto si legge sul dizionario della Treccani, una sorta di bibbia a riguardo, serve solamente una sola “s” per scrivere la parola nel modo giusto, specificando che si tratta di “nome commerciale di una resina termoindurente (polimetilmetacrilato)”. In realtà pare che abbiano ragione entrambi, in quanto molte aziende del settore fanno notare che si tratta di due nomi commerciali della stessa plastica.



