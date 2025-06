La plusvalenza sulla prima casa venduta da un periodo inferiore a 5 anni (anche se il trasferimento deriva da una successione) di per sé non prevede l’applicazione della tassazione Irpef, a meno che non si tratti di un’unità immobiliare acquisita nelle modalità differenti rispetto a quella appena discussa.

Il chiarimento è sorto dopo che la Corte di Cassazione ha trattato l’argomento sulla sentenza con numero 11786 e risalente al 5 maggio di quest’anno. La diatriba vedeva l’Agenzia delle Entrate desiderosa di riscuotere un’imposta Irpef dopo che un contribuente aveva venduto la sua casa ad un costo superiore rispetto al prezzo d’acquisto.

Plusvalenza sulla prima casa è annullata o no?

Di norma la plusvalenza sulla prima casa non prevede il pagamento dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef) purché l’unità immobiliare sia realmente adibita come “prima abitazione“, diversamente sarebbe un reddito diverso da dover tassare.

Nella sentenza 11786 il contribuente che aveva venduto casa – mai adibita come prima abitazione – aveva ricevuto un accertamento fiscale dall’Agenzia delle Entrate. L’ente fiscale pretendeva il pagamento delle tasse proprio per la plusvalenza ottenuta dalla vendita dell’unità immobiliare che non risultava esser la prima.

L’esonero può esser previsto sia in caso di “prima casa”, sia in relazione al tempo di vendita (prima o meno dei 5 anni) e/o dall’ottenimento del bene tramite successione, ad eccezione dei ricavi ottenuti in caso di attività imprenditoriale.

Le prove anagrafiche e fiscali delle parti

Per far sì che la vendita di una casa non generi plusvalenza da dover tassare è indispensabile accertarsi che l’immobile sia stato registrato come “prima casa” o che l’acquisizione derivi da una successione ereditaria.

Nel caso in questione il contribuente che ha venduto prima dei 5 anni e che non aveva adibito il bene come “prima casa”, ha fatto sorgere all’Ade dei dubbi sulle reali intenzioni di volerne trarre un guadagno (tra l’altro in questo lasso di tempo nell’immobile non sembrava abitarci neanche alcun familiare).

A tal proposito il legislatore ha ritenuto opportuno l’accertamento fiscale dell’Agenzia delle Entrate, finalizzato all’ottenimento della tassazione mai riscossa dalla vendita dell’immobile.