Plusvalenze Juventus, Agnelli chiede anticipo sentenza/ Presentata richiesta al Tar (oggi 17 agosto 2023)

C’è una novità che riguarda Andrea Agnelli e la sua “partecipazione” al caos plusvalenze della Juventus: lo riporta Calcio & Finanza – citando fonti non precisate – e la novità sta nel fatto che l’ex presidente bianconero avrebbe chiesto di accelerare le tempistiche della sentenza al TAR circa il ricorso, appunto nell’ambito del caso plusvalenze. Un caso che aveva portato la Juventus a essere penalizzata nella classifica di Serie A, con tutto quel che ne è conseguito; Agnelli, che formalmente aveva lasciato la carica di presidente a fine novembre 2022 (dimettendosi insieme a tutto il CdA bianconero) aveva deciso di essere processato a parte, e così è stato.

Per quanto riguarda le plusvalenze, Andrea Agnelli è stato inibito per 24 mesi dalla Corte Federale d’Appello della FIGC e un primo ricorso è stato rigettato dal Collegio di Garanzia del CONI; tuttavia Agnelli è stato indagato anche per la manovra stipendi (sempre riguardante la Juventus) e un mese fa è stato inibito per 16 mesi con l’aggiunta di 60 mila euro di multa. Anche per questo secondo processo dunque l’ex presidente della Juventus avrebbe chiesto di accelerare i tempi.

L’ISTANZA DI PRELIEVO

Si apprende dunque che Andrea Agnelli, ovviamente tramite i suoi legali, avrebbe presentato istanza di prelievo: di cosa si tratta? È un passaggio formale che viene previsto dall’articolo 71 del codice di diritto amministrativo, secondo il quale viene permessa la segnalazione di urgenza del ricorso. “Il giudice (…) sentite sul punto le parti costituite, può definire, in camera di consiglio, il giudizio con sentenza in forma semplificata”.

Di fatto dunque una delle parti in causa può sollecitare il giudice perché la causa in corso si concluda in maniera più rapida. Non ci sono dichiarazioni in merito da parte di Agnelli né tantomeno dei suoi avvocati; la supposizione è appunto quella di chiudere il prima possibile questa istanza sul caos plusvalenza per poi concentrarsi esclusivamente sulla manovra stipendi. Questo però lo scopriremo eventualmente nei prossimi giorni, attendiamo novità in merito e magari Agnelli spiegherà poi il proprio punto di vista sulla vicenda.

