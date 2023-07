Plusvalenze Juventus/ Sarà oggi la sentenza Uefa? Conference League a rischio (28 luglio 2023)

PLUSVALENZE JUVENTUS, OGGI LA SENTENZA UEFA?

Per le plusvalenze della Juventus potrebbe arrivare oggi la sentenza Uefa. Il condizionale per il momento è ancora obbligatorio, già siamo in netto ritardo rispetto a quanto preventivato (inizialmente si parlava di metà giugno), ma dovrebbe arrivare in queste ore la decisione della Uefa sulla partecipazione della Juventus alle Coppe europee nella stagione 2023-2024, che naturalmente significa la Conference League maturata con il settimo posto in classifica.

Ricordiamo che questo piazzamento era maturato a causa dei dieci punti di penalizzazione comminati dalla Figc dopo mesi tormentati (dal -15 a una cancellazione della sanzione fino al definitivo -10). Infine era arrivata la penalizzazione che aveva tolto alla Juventus quello che sarebbe stato un piazzamento da zona Champions League, ma adesso la Uefa si accinge a punire i bianconeri con l’esclusione dalla prossima Conference League e con una sanzione pecuniaria.

PLUSVALENZE JUVENTUS, GLI SCENARI PER LA NUOVA STAGIONE

Le plusvalenze Juventus quindi dovrebbero mettere la Vecchia Signora del tutto fuori dall’Europa nella stagione 2023-2024. Una pena non leggera come qualcuno aveva ipotizzato negli scorsi giorni, magari anche in virtù della fine di fatto del “sogno” Superlega, ma che arriverebbe dopo gli ultimi sviluppi dell’inchiesta, con la società che ha cooperato per fare chiarezza sui propri bilanci e chiudere definitivamente un periodo che ha sicuramente inciso anche sul rendimento e la serenità della squadra di Massimiliano Allegri.

In verità, per il caso plusvalenze la Juventus ha già messo ampiamente in conto di rinunciare alla prossima Europa, ma lo accetteranno con serenità visto che dal punto di vista economico non si tratta di una grave perdita, perché la Conference League genera ben pochi introiti. Certo, ci sarà quasi certamente anche una multa, ma l’impatto sulle casse della Juventus non dovrebbe essere devastante. Dal punto di vista sportivo, invece, la Juventus potrebbe trarre addirittura qualche beneficio. La squadra di Massimiliano Allegri, il cui posto verrà preso dalla Fiorentina, non dovrà partecipare a una competizione scomoda per orari e destinazioni e poco gratificante come prestigio, così si concentrerà sul campionato e sulla Coppa Italia, dove la mancanza delle Coppe europee potrebbe rivelarsi un vantaggio.











