Plusvalenze, perché solo Juventus è stata penalizzata/ Casi Lazio e Roma: cosa cambia

Perché solo la Juventus è stata penalizzata per il caso plusvalenze? Questa la domanda ricorrente tra i tifosi bianconeri, anche alla luce del fatto che sono coinvolte anche Roma, Lazio e Salernitana, poi ci sono i fascicoli di Napoli, Bologna, Cagliari e Genova. Lo scandalo è di sistema, eppure solo la Juventus è stata punita con una penalizzazione di 15 punti in Serie A, a campionato in corso. Invece, se gli altri club dovessero essere puniti, se ne riparlerebbe nella prossima stagione, posto che le sanzioni potrebbero non essere uguali. Stando a quanto riportato dal Fatto Quotidiano, le squadre romane in campionato ORA non rischiano nulla, perché al momento la giustizia sportiva deve attendere quella ordinaria.

Il procuratore Figc, Giuseppe Chinè, chiederà gli atti, che però vengono trasmessi solo quando le indagini sono concluse. Ci vorrà tempo in particolare per la Roma. Per quanto riguarda il Napoli, e il cosiddetto affare Osimhen, la procura ha chiesto e ottenuto a gennaio una proroga di sei mesi. Questo vuol dire che, dal punto di vista sportivo, la svolta non arriverà prima dell’estate e, quindi, le eventuali pene per il caso plusvalenze scatterebbero successivamente, con la Juventus unica penalizzata in questo campionato.

PLUSVALENZE, COSA CAMBIA PER ROMA E LAZIO

Le accuse mosse ai vari club appaiono simili, per certi versi lo sono, ma ci sono comunque delle differenze, anche tra Roma e Lazio. Ad esempio, al club giallorosso sono contestati gli scambi a “specchio”, con la cessione di Frattesi al Sassuolo che compare nel dossier. Una beffa per la Roma, visto che si tratta di uno dei più grandi rimpianti della società. Invece, per la Lazio non si può parlare di plusvalenze, visto che sono state realizzate dalla Salernitana. Si tratta, invece, di acquisti a prezzi gonfiati (basi pensare al trasferimento di Akpa Akpro) per sostenere il bilancio del club campano, anche questo di Claudio Lotito. La società biancoceleste si difende spiegando che c’è stato davvero il passaggio di denaro. Quali sono le possibili sanzioni? Si va dall’ammenda per la violazione gestionale alla retrocessione se ha influito sull’iscrizione, penalizzazione invece in caso di slealtà sportiva, come nel caso della Juventus. Ma non si sa cosa c’è nel dossier. Tornando alla domanda iniziale, il motivo per il quale è stata penalizzata solo la Juventus, il Fatto Quotidiano spiega che la stangata non riguarda le plusvalenze, ma il sistema: il dolo è emerso da intercettazioni e altri documenti. Solo se verranno trovati elementi di questo tipo, Roma e Lazio verrebbero punite come la Juventus, anche se sull’entità della sanzione potrebbero esserci differenze. Nel frattempo, proseguono le ricerche tra mail e chat telefoniche, dove potrebbero esserci le prove di eventuali accordi per gonfiare i prezzi dei calciatori e sugli scambi a “specchio”, anche se la procura di Torino ha dimostrato che l’arma principale resta quella delle intercettazioni.

