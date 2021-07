Pm inchiesta Ruby candidata con la Sinistra/ Annamaria Fiorillo in campo a Gallarate

Dall’inchiesta Ruby alla politica, l’ex pm Annamaria Fiorillo è scesa in campo con la Sinistra. Come riportato dai colleghi de Il Giornale, il magistrato che ha investigato su Silvio Berlusconi e tra i principali promotori del processo Ruby (finito in nulla, ma costato al Cavaliere il posto a Palazzo Chigi) ha accettato di correre a Gallarate, provincia di Varese, contro la Destra…

Catello Maresca/ "Napoli, punto a vincere dopo 35 anni di sinistra fallimentare"

Annamaria Fiorillo ha sposato la causa del candidato sindaco di Sinistra per strappare Gallarate al Centrodestra, archiviando una volta per tutte il passato con la toga sulle spalle. Anche se il suo ruolo nell’inchiesta contro Silvio Berlusconi non è stato esattamente marginale, anzi…

Annamaria Fiorillo, pm inchiesta Ruby candidata con la Sinistra

Il Giornale ricorda infatti che Annamaria Fiorillo fece fuoco e fiamme sui fatti dell’inchiesta Ruby, accusando Silvio Berlusconi di avere costretto i vertici della questura a rilasciare Karima. Una versione però contestata dall’ex premier, tanto che la Cassazione lo ha assolto con formula piena. Ma non solo, secondo i giudici Annamaria Fiorillo finì sostanzialmente con l’autorizzare l’affidamento della minore a Nicole Minetti, versione totalmente opposta a quella fornita dalla pm. Giunta alla pensione, l’ex magistrato ha deciso di scendere in campo politico al fianco di Margherita Silvestrini, candidata della Sinistra. Una scelta destinata a fare discutere, considerando il suo operato da pm…

Luca Bernardo/ "Sala persona perbene, ma Milano chiede un cambio di marcia radicale"

LEGGI ANCHE:

Matteo Salvini/ "Ddl Zan? Letta scappa dal confronto: non affossi la legge e ascolti"

© RIPRODUZIONE RISERVATA