Pm indagato per favoritismi su calciatore accusato di revenge porn/ “Ha cancellato prove”

Il pm Enzo Bucarelli, come riportato da La Stampa, è stato iscritto nel registro degli indagati della Procura di Milano con l’accusa di frode in processo penale e depistaggio per la gestione del caso di revenge porn che ha come protagonista Demba Seck, calciatore del Torino. Quest’ultimo è stato denunciato dall’ex fidanzata nel 2021 per averla minacciata, dopo la fine della loro relazione, di diffondere un video erotico in cui era riconoscibile.

La vittima, secondo la ricostruzione, avrebbe portato sulla scrivania del procuratore proprio il video incriminato. Successivamente sarebbero scattate le perquisizioni nell’appartamento del calciatore e il sequestro dei suoi dispositivi elettronici, dove però non sarebbe stato trovato nulla. Il motivo potrebbe non essere la reale innocenza dell’imputato, bensì un presunto favoritismo proprio del pm Enzo Bucarelli, il quale potrebbe essere accusato di avere avvisato l’agente di Demba Seck degli imminenti controlli e di avere anche fatto in modo che il filmato venisse cancellato dal cellulare del calciatore, il quale lo aveva già inviato ad alcuni amici.

Pm indagato per favoritismi su calciatore accusato di revenge porn: il caso

L’inchiesta nei confronti del pm Enzo Bucarelli, indagato per favoritismi sul calciatore Demba Seck accusato di revenge porn, è partita dopo una segnalazione trasmessa dal procuratore generale Francesco Saluzzo. Ad effettuarla sarebbero stati alcuni agenti della Guardia di Finanza, che attraverso una relazione hanno denunciato alla procuratrice vicaria, a capo del pool anti-corruzione, Enrica Gabetta, i comportamenti strani adottati dal magistrato.

Le presunte irregolarità registrate nel corso della gestione del caso, come riportato da La Stampa, sarebbero diverse. In primis la presenza stessa del pm nell’appartamento dell’imputato durante la perquisizione insieme a quella dei legali del calciatore, i quali si trovavano già sul posto al momento dell’arrivo degli agenti. Poi la sparizione dei video incriminati. L’indagine comunque è ancora da approfondire e sta andando avanti con il massimo riserbo.

