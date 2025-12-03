Alcuni partiti dell’attuale maggioranza, Lega in primis, erano nel mirino dei pm e dei dossieraggi di Striano. De Raho poteva non sapere?

Dossieraggi, inchieste “selettive” e partiti nel mirino dei pm. In un caso, la discrezionalità di un procuratore capo nel selezionare le ipotesi di reato, avvantaggiando alcuni partiti e sfavorendo altri. Anche se poi gli imputati alla fine vengono prosciolti. Nell’altro caso, un procuratore nazionale Antimafia che dice di non sapere nulla delle operazioni (politicamente a senso unico) compiute sotto la sua gestione.

La Verità sta dando ampio conto della vicenda denunciata dalla pm Anna Gallucci, a Termini Imerese (Palermo) al tempo dei fatti. Un’indagine su voto di scambio che la pm voleva condurre a ventaglio su più partiti politici venne indirizzata dal procuratore capo Ambrogio Cartosio sulla lista “Noi con Salvini”. Era il 2018 e la Lega aveva raggiunto il 17% alle politiche. Oggi Cartosio – che all’epoca, secondo Gallucci, chiamò in causa il pg di Palermo Roberto Scarpinato – parla di ricostruzioni fantasiose, la Gallucci rimediò però una segnalazione disciplinare al Csm.

Alcuni partiti dell’attuale maggioranza, soprattutto la Lega, erano nel mirino dei pm e dei dossieraggi di Striano. De Raho nega, ma le carte direbbero che sapeva

L’altro caso riguarda l’ex procuratore della Direzione nazionale antimafia Federico Cafiero De Raho, oggi parlamentare di M5s, che dice di ignorare il rapporto nel quale il suo vice all’Antimafia, Giovanni Russo, gli manifestava le sue perplessità su contenuti e metodi del “dossieraggio” condotto da Striano e Laudati su esponenti dei partiti di centrodestra, a cominciare dalla Lega.

Gaetano Pecorella, avvocato penalista, è stato parlamentare di Forza Italia e difensore di Berlusconi.

Cosa ci dice oggi il caso Gallucci?

Quello dei rapporti tra il procuratore capo e i suoi sostituti è un problema che si pone da tempo. L’obbligatorietà dell’azione penale sta scritta in Costituzione e non si discute. Quanto all’organizzazione dell’ufficio, il procuratore capo interviene stabilendo le priorità, o l’affidamento ad alcuni sostituti piuttosto che ad altri. Grave sarebbe se fosse un intervento di natura politica.

Dove si ravviserebbe la discrezionalità politica?

Vuol dire che alcuni processi si fanno e invece altri non si fanno perché riguardano la parte politica che interessa al procuratore capo.

Tornando al caso Cartosio-Gallucci?

Ad una prima impressione, l’intervento del procuratore mi pare inopportuno. Che poi l’operato del pm abbia dato luogo addirittura ad un’azione disciplinare del Csm, solo perché ha ritenuto, a differenza del suo capo, che invece l’azione penale si doveva esercitare nei confronti di numero maggiore di parti politiche, mi sembra francamente esagerato. Ma c’è anche il rovescio della medaglia.

Quale sarebbe?

È anche possibile il caso opposto: che bene abbia fatto il procuratore capo a limitare l’indagine del pm soltanto a quei soggetti politici che in qualche misura sono raggiunti da indizi più gravi. Moltissimo dipende dalla situazione di fatto.

Gli sviluppi dell’inchiesta hanno dimostrato che la direzione intrapresa dalla procura è finita nel proscioglimento degli indagati.

Le iniziative delle procure che finiscono in nulla sono tante, soprattutto nelle inchieste di corruzione. Resta il fatto che oggi il procuratore capo ha un potere “assoluto” nell’organizzare l’ufficio.

Cosa cambierà con la riforma della magistratura?

Ci saranno molti interventi da fare sull’ordinamento giudiziario. L’autogoverno dei pm dovrebbe portare ad un corpo più compatto, ma organizzato in modo più coerente e, si spera, meno arbitrario.

Veniamo al caso dossieraggi. Giovanni Russo sostiene di avere preparato un’informativa di cui Cafiero De Raho afferma di non sapere niente. Ne abbiamo fatto un problema di servizi, ma forse era tutto molto più semplice.

I servizi per loro natura sono poliziotti particolari che vanno a indagare laddove altri non indagano. Io credo che un’operazione come quella delle SOS (Segnalazione operazioni sospette, nda) non sia diversa da molte altre che abbiamo visto fare dai servizi per orientare la politica nazionale. I nostri servizi sono arrivati a tacere sulle stragi, secondo alcune sentenze sulla strage di Piazza Fontana. Figuriamoci se non possono utilizzare dei dossier a scopi politici.

Secondo lei cosa si dovrebbe fare?

Andrebbe introdotto un controllo più serio e più penetrante sui servizi da parte del parlamento.

Resta l’ipotesi che De Raho, oggi deputato M5s, sapesse e abbia consentito l’esfiltrazione del materiale informativo per danneggiare la Lega. In attesa di accertare i fatti, può rimanere vicepresidente di una commissione parlamentare che si occupa della vicenda?

Un conto sono gli scoop, un altro la realtà. Se queste notizie si dimostrassero fondate, a mio avviso dovrebbe rinunciare all’incarico di vicepresidente. Non credo che ci siano le condizioni per poterlo revocare, dato che non ha commesso illeciti di natura criminosa.

Neppure illeciti di tipo omissivo?

I fatti omissivi possono dar luogo a responsabilità penali o meramente politiche. Serve prudenza, bisogna conoscere gli sviluppi.

E nel frattempo?

Forse autosospendersi sarebbe un bel gesto.

(Federico Ferraù)

