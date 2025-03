Dal mondo delle PMI arriva un nuovo – preoccupante – allarme contenuto tra le righe dell’ultimissimo rapporto sulle statistiche fiscali Ires relative all’anno 2022 pubblicato una manciata di giorni fa e ripreso proprio oggi dal quotidiano ItaliaOggi: un allarme che ci parla di un fisco eccessivamente punitivo per le imprese di minori dimensioni e che finisce per essere eccessivamente permissivo con quelle più grandi; il tutto indebolendo le PMI in un periodo storico che è già di per sé decisamente complicato dal punto di vista economico per via delle continue crisi che si sono susseguite rapidamente nel corso degli ultimi anni.

Bonus asilo nido 2025 in ritardo/ Quando si potrà chiedere il rimborso: come funziona e come fare domanda

Stando ai dati relativi all’Ires – infatti – le PMI che raggiungono un volume d’affari pari (od ovviamente inferiore) a 200mila euro sono riuscite a dedurre solamente il 14,09% degli interessi passivi complessivamente maturati nell’anno 2022, con una situazione che si ripete più o meno simile anche per quelle leggermente più grosse – ovvero fino a 515mila euro che hanno dedotto il 27,65% degli interessi e quelle fino a 2 milioni con un 36,21% di deduzione -; il tutto mentre al contempo sono aumentati di addirittura il 33,4% gli intessi passivi, raggiungendo la somma di addirittura 45,5 miliardi di euro.

Regole Naspi 2025/ Meccanismo contro i furbetti, cosa cambia? (5 marzo)

Le PMI indebitate vittime del fisco: il governo potrebbe avere una soluzione pronta grazie alla delega fiscale

Per dirla in altre parole, insomma, le PMI che si sono indebitate – vuoi per la crisi covid, vuoi per quella energetica, o per quella degli approvvigionamenti – hanno dedotto una percentuale minore di interessi passivi rispetto a quelle più grandi e che versano in condizioni economiche generalmente migliori: non a caso le imprese con un giro d’affari tra i 5,1 e i 25 milioni di euro sono riuscite – sempre relativamente all’anno 2022 – a dedurre più del 70% degli interessi annuali.

Scadenze marzo 2025/ Calendario fiscale per privati e imprese (5 febbraio)

Il problema alla base di questa discrepanza è la legge 917 del 1986 – e in particolare l’articolo 96 della stessa – che pone dei chiari limiti alla deducibilità basati sul 30% del Rol delle PMI entro l’eccedenza del cinque anni precedenti; mentre la buona notizia è che il governo sembra aver tenuto aperte le porte ad una possibile soluzione visto che la delega fiscale del 2023 apre alla possibilità di attuare alcune franchigie che permettano di dedurre – ovviamente entro una determinata soglia economica – l’interezza degli interessi passivi, ma per ora resta solo una possibilità non ancora applicata.