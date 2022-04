Pneumatici invernali e estivi, quando cambiare gomme/ Tempistiche e rischi

Con l’alternanza delle stagioni si pone il solito dilemma: è necessario cambiare gli pneumatici passando da quelli invernali ad estivi o viceversa? Dal 15 aprile è possibile sostituire gli pneumatici invernali con quelli estivi, ma è obbligatorio oppure no? Come spiega il sito web legale Studio Cataldi, l’obbligatorietà esiste in un caso: se l’automobilista ha montato sulla propria vettura pneumatici invernali con codice di velocità inferiore rispetto a quanto riportato sulla carta di circolazione, deve cambiarli.

Per chi invece avesse montato sulla propria auto pneumatici invernali con codice di velocità uguale o superiore rispetto alla versione estiva, potrà invece superare il limite del 15 aprile e dunque cambiarli anche successivamente, senza il pericolo che incorra in sanzioni. Le gomme invernali, che sono progettate per temperature piuttosto basse, rischiano di essere sottoposte ad un forte stress e a un deterioramento anticipato se vengono usate con le temperature primaverili o estive.

Pneumatici invernali o estivi: cosa dice la Legge

Cosa dice la Legge per quanto riguarda il cambio tra pneumatici invernali o estivi? Il montaggio degli pneumatici estivi è obbligatorio entro la metà maggio soltanto se le gomme hanno un codice di velocità inferiore rispetto a quello indicato sulla carta di circolazione. Se così non fosse, dal 16 maggio si rischiano sanzioni economiche che vanno da un minimo di 422 a 1.682 euro. Prevista inoltre la decurtazione punti sulla patente e il ritiro del libretto della vettura. Tale provvedimento comporta la revisione presso il Dipartimento dei Trasporti Terrestri.

La scadenza non riguarda invece chi ha optato per gli pneumatici all season. Inoltre uno pneumatico estivo ha delle caratteristiche strutturali che fanno sì che si scaldi meno di uno invernale, offrendo dunque parametri di sicurezza e confort maggiore. La Legge, dunque, tutela la sicurezza degli automobilisti.











