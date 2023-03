Pnrr “non ridurrà divario tra Nord e Sud”/ Saraceno: “giovani costretti a precarietà”

Il Pnrr non aiuta le imprese e neanche il Mezzogiorno. È la tesi sostenuta dalla docente Chiara Saraceno, sentita dal quotidiano Il Mattino. “Il Mezzogiorno anche per sue precise responsabilità, e mi riferisco in generale alla sua classe politica, non è riuscito a utilizzare bene le tante risorse ad esso destinate. Ma oggi si rischia di fare lo stesso con il Pnrr – sottolinea – è vero che il 40% dei fondi è riservato al Sud ma questa scelta non è stata accompagnata da un’azione specifica di conoscenza di dove spendere e intervenire, coinvolgendo cioè gli enti locali”, puntando anzi sui bandi a cui “hanno potuto accedervi solo i Comuni più attrezzati che nel Mezzogiorno non sono la maggioranza. Chi aveva più bisogno di asili nido e di migliorare la gestione del ciclo dei rifiuti è rimasto al palo. Altro che riduzione del divario”.

Tra le criticità del Pnrr c’è anche quella relativa al lavoro, secondo la professoressa Chiara Saraceno: “nel testo definitivo sono state previste tante eccezioni rispetto alla possibilità di assumere gli under 35 e le donne disoccupate che le imprese ne hanno approfittato, rivolgendosi ai 50-60enni per le loro esigenze occupazionali specifiche”. Un comportamento che ha permesso loro di evitare “l’esigenza di formazione dei giovani lavoratori che a mio giudizio resta invece decisiva. Sono un po’ stanca dell’accusa che si fa alla scuola di non formare abbastanza i futuri lavoratori: e le imprese?”.

Pnrr “aziende devono assumersi responsabilità nei confronti dei giovani”

Sempre in tema lavoro Chiara Saraceno, che è stata docente di Sociologia della famiglia presso la Facoltà di Scienze politiche all’Università di Torino, sentita da Il Mattino pone l’accento sui giovani “costretti alla precarietà anche perché, e torno al Pnrr, non è concessa loro la possibilità di essere assunti in tutte le posizioni della filiera del lavoro ma solo in quelle più basse. E si torna alla disponibilità delle imprese: garantire occupazione di fascia alta dovrebbe essere un’assunzione di responsabilità che purtroppo non si vede spesso”. Ma avverte: “non tiriamo in ballo, per favore, il tema delle dimissioni: chi decide di mollare un lavoro lo fa perché è insoddisfatto del ruolo, dello stipendio, delle prospettive di carriera e sa di potersi mettere alla ricerca di qualcosa che lo gratifichi di più”.

E in questo contesto, anche i giovani “che pure vorrebbero conciliare di più rispetto ai loro predecessori il lavoro con il tempo libero non c’entrano nulla: loro un impiego a tempo pieno lo cercano ma non lo trovano e pagano anzi la conseguenza della dicotomia creata dalle nuove tecnologie”.











