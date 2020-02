Pogba alla Juventus?/ Calciomercato, i bianconeri risparmiano per provarci

Pogba alla Juventus potrebbe be diventare il tormentone dei prossimi mesi, verso il calciomercato estivo 2020. Il possibile ritorno di Paul Pogba alla Juventus d’altronde tiene banco da tempo e in estate potrebbe essere davvero credibile. Tuttosport, sempre ben informato sulle vicende bianconere, ci spiega il perché. La Juventus risparmierà undici milioni di euro fino a giugno, il doppio nella prossima stagione grazie alle cessioni di Mario Mandzukic ed Emre Can, che percepivano attorno a 5,5 milioni netti a stagione ciascuno e che erano sotto contratto rispettivamente fino al 2021 e fino al 2022. Una pioggia di milioni che potrebbe aiutare proprio nella missione di riportare “a casa” Paul Pogba a otto anni dal suo arrivo alla Juventus e quattro stagioni dopo il ritorno al Manchester United. Sappiamo però che negli ultimi anni i Red Devils hanno perso diverse posizioni nel panorama europeo, sono ormai una squadra che fatica anche solo a qualificarsi per la Champions League e di conseguenza un ritorno sarebbe una notevole suggestione per Pogba.

POGBA ALLA JUVENTUS? GLI SCENARI PER L’ESTATE

L’addio di Emre Can è significativo anche dal punto di vista tecnico, oltre che economico, perché le caratteristiche sono molto simili. Dunque di Paul Pogba la Juventus potrebbe davvero avere bisogno sotto ogni punto di vista. Qualche giorno fa il suo agente Mino Raiola aveva detto: “Tutti sanno che l’ambizione di entrambe le parti non è stata soddisfatta. Bisognerà vedere se Paul sarà ancora nei piani del Manchester United e se il Manchester United sarà ancora nei piani di Paul”. L’acquisto per 80 milioni di Bruno Fernandes dice che a Manchester forse stanno già pensando al ‘dopo Pogba’, dunque la Juventus potrebbe agire. Potrebbe esserci una sfida con il Real Madrid, altra tradizionale ammiratrice del centrocampista francese, ma questo lo potremo scoprire meglio con il passare dei mesi. Quello che conta, per il momento, è che in estate si potrebbero davvero creare le condizioni per un ritorno di Paul Pogba alla Juventus.

