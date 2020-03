Pogba alla Juventus?/ Calciomercato, il Polpo si allena con la maglia bianconera

Paul Pogba potrebbe tornare alla Juventus? In questo periodo ogni idea di calciomercato può essere buona, siamo in emergenza Coronavirus e tutti i principali campionati europei – e non solo – sono fermi. Del resto, se anche si giocasse saremmo comunque a metà marzo, dunque ben lontani dall’apertura della sessione estiva; la Juventus però lavora da anni al ritorno di Pogba, almeno nelle intenzioni c’è sempre stata una porta aperta per il centrocampista francese. Il quale è ai box da ancora più tempo, perché si è infortunato a fine dicembre e da allora il Manchester United non lo ha più visto; i bianconeri, va detto, non lo hanno mai avuto tra le loro priorità operando scelte diverse in mediana – economicamente e tatticamente – ma Pogba è uno di quei nomi che ciclicamente tornano sui taccuini del direttore sportivo, perché si tratta di una storia che potrebbe non essersi consumata del tutto. La Juventus riaccoglierebbe Pogba, lui tornerebbe volentieri; questo, anche perché le cose non sono andate nel migliore dei modi dallo sbarco (bis) a Old Trafford e, per rilanciarsi, i campioni d’Italia potrebbero essere la soluzione giusta. Fino a qui, sono scenari di calciomercato conosciuti; poche cose sono cambiate ma di giorno in giorno l’abboccamento potrebbe essere più alla portata.

POGBA ALLA JUVENTUS? CALCIOMERCATO, L’OMAGGIO A MATUIDI

La notizia di apertura di Tuttosport, che riprende un video postato dallo stesso Pogba su Instagram, naturalmente non può essere derubricata a indizio di calciomercato: il francese si è ripreso mentre si allenava indossando una maglia bianconera con il numero 14, quella di Blaise Matuidi. Niente di strano: martedì sera è arrivata la notizia della positività del centrocampista al Coronavirus, Pogba è un connazionale e amico che ha condiviso con lui la cavalcata in Russia conclusa con il Mondiale vinto dai Bleus. Un omaggio, niente di più; tuttavia in un periodo nel quale i social network amplificano qualunque cosa il dettaglio va riportato, anche perché davvero Pogba potrebbe tornare alla Juventus. Lo stesso francese era stato protagonista di qualcosa di simile: aveva postato una foto in bianco e nero, nella quale però c’erano alcuni particolari colorati di rosso. Inevitabile che si fosse pensato ad un ritorno al Manchester United: infatti, così erano andate le cose. Qui presumibilmente siamo ben lontani dal fare un paragone, e allora solo il tempo ci dirà se davvero, dopo 4 anni, la Juventus abbraccerà nuovamente il centrocampista francese.



