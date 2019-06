Pogba alla Juventus/ Calciomercato news: affare difficile, ma se Adidas dà una mano..

Ci avviciniamo alla finestra di calciomercato estivo e in casa Juventus è sempre caldo il nome di Paul Pogba. Il nome del centrocampista non è affatto nuovo visto che ha pure vestito la maglia bianconera dal 2012 al 2016 prima di volare verso il Manchester United (suo attuale club), e di certo il suo sarebbe un ritorno a Torino più che gradito dallo stesso giocatore come per tutta la tifoseria che lo ha salutato con rammarico: Paul Pogba farebbe quindi ritorno alla Juventus? I tifosi sperano di si ma l’affare, come abbiamo ricordato tempo fa, non è semplice anche perché sulle sue tracce vi sarebbe anche il Real Madrid, che ha già pure messo sul tavolo (secondo quanto si legge oggi sul Correre dello sport) ben 110-115 milioni per strapparlo ai Reds, con il quale poi il centrocampista francese avrebbe un contratto fino al 2021 a cifre record.

PAUL POGBA ALLA JUVENTUS? GLI OSTACOLI BIANCONERO E LO SPONSOR

Come detto prima non pare affatto semplice, almeno sulla carta che Paul Pogba torni alla Juventus in questa finestra di calciomercato estivo: andiamo a ricordare nel dettaglio perchè. Come detto prima, il giocatore ha un contratto con lo United fino al 2021 e attualmente percepisce uno stipendio da 300.000 sterline alla settimana, ovvero circa 15 milioni all’anno. Numeri più che imponenti ma non impossibili per la Vecchia Signora specie in caso di cessione di qualche nome di peso come Pjanic (visto fino poco tempo fa in orbita Psg). Chiaramente però bisognerebbe sentire che ne pensa Sarri, ma di certo il tifo bianconero ha già espresso con entusiasmo la sua opinione sulla questione di calciomercato. Va poi aggiunto che, come ci racconta oggi il Corriere dello sport, una mano perché Paul Pogba arrivi alla Juventus questa estate la potrete dare anche Adidas. Lo sponsor ha infatti un contratto con la Juventus fino al 2027 e prevede un totale di 408 milioni di euro (circa 51 a stagione): perchè quindi non “allargare i cordoni” e farsi un bel regalo grazie all’impresa tedesca? In ogni caso l’affare è talmente grosso che non sarà certo di facile e immediata chiusura, anche perchè per ora il Manchester United non si è ancora espresso sulle condizioni di vendita dello stesso Pogba, che pure pare impaziente di tornare a Torino.

© RIPRODUZIONE RISERVATA