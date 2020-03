Pogba alla Juventus?/ Calciomercato, Saul e Ramsey spingono il francese a Torino

Che Paul Pogba possa tornare alla Juventus è ormai un argomento trattato a oltranza, sviscerato in ogni singola piega di calciomercato e pur sempre di grande attualità. I bianconeri non hanno mai smesso di desiderare, anche solo in maniera ideale e senza affondare il colpo, che il centrocampista francese potesse tornare a vestire la loro maglia, indossata per quattro trionfali stagioni; lanciato da Antonio Conte, diventato grande sotto Massimiliano Allegri, il Polpo sperava di trovare la gloria nel suo viaggio di ritorno al Manchester United, lasciato appena diciottenne. L’ha trovata mettendo in bacheca l’Europa League e vincendo i Mondiali da grande protagonista, ma con i Red Devils la reale scintilla non è mai scoccata: anche lui oggi vorrebbe forse essere altrove, al netto del grave infortunio che lo costringe fuori dal campo dalla fine di dicembre.

Ora sembra essersi aperta una nuova pista per portare Paul Pogba alla Juventus. Lo rivela il Daily Star: secondo il quotidiano inglese il Manchester United sarebbe pronto a fare follie per acquistare Saul Niguez. Vecchio pallino degli stessi bianconeri, lo spagnolo può giocare come interno o mezzala ma anche disimpegnarsi da esterno, rigorosamente tattico e cioè “bloccato” secondo il rigido 4-4-2 di Diego Simeone. Si parla di un’offerta da 150 milioni di euro: forse il nome di Saul è diventato di moda dopo il gol che, di fatto, ha permesso all’Atletico Madrid di eliminare il Liverpool dalla Champions League (vista la grande rivalità con i Red Devils: chiaramente è una provocazione), ma Ole Gunnar Solskjaer sembra aver individuato il numero 8 dei Colchoneros come il rinforzo ideale di una mediana che non ha convinto del tutto.

POGBA ALLA JUVENTUS? CALCIOMERCATO, INTRIGO A CENTROCAMPO

C’è di più: l’operazione di calciomercato che porterebbe Paul Pogba alla Juventus verrebbe completata dalla partenza di Aaron Ramsey. Il gallese tornerebbe volentieri in Premier League, anche se a Torino si trova molto bene e prima dello stop per il Coronavirus aveva segnato un gol all’Inter a conferma della sua crescita. Il Manchester United lo ha osservato da vicino per anni e sa bene cosa Ramsey può garantire: per questo gradirebbe l’eventuale contropartita che i bianconeri potrebbero mettere sul piatto, per abbassare il prezzo di Pogba. Dunque, i Red Devils otterrebbero il tesoretto dalla Juventus per andare a caccia di Saul Niguez; a completare il cerchio dovrebbe esserci un centrocampista diretto all’Atletico Madrid e non è escluso che possa essere per esempio Andreas Pereira, il brasiliano (di origine belga) che potrebbe essere ideale per Simeone, trattandosi di un centrocampista (anche avanzato) che può fare l’esterno.



© RIPRODUZIONE RISERVATA