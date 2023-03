Pogba non convocato per Juventus-Friburgo/ Provvedimento disciplinare: cosa ha fatto

Pogba assente in Juventus Friburgo: cosa succede

Paul Pogba non rientra nella lista dei convocati per la gara col Friburgo. Il centrocampista non sarà dunque a disposizione di Allegri per il match di Europa League per decisione dello stesso tecnico e della società. Alla base non c’è un problema fisico, questa volta, ma un provvedimento disciplinare. Il francese, come rivela La Gazzetta dello Sport, si è presentato in ritardo ieri sera in ritiro e dunque l’allenatore ha scelto di non portarlo in panchina nella sfida d’andata degli ottavi di Europa League. Il centrocampista seguirà la gara dello Stadium dalla tribuna.

Così come Pogba, non ci saranno neppure Milik e De Sciglio: i due sono fermi per infortunio, con il secondo che dovrebbe rientrare contro la Sampdoria. Iling-Junior invece ha dolore a una vecchia cicatrice. Sta meglio Alex Sandro, che ha svolto la rifinitura in gruppo: sarà lui a giocare con Bremer e Danilo. Miretti sarà schierato da mezzala, insieme a Locatelli, in mediana, e Rabiot. Chiesa dovrebbe partire dalla panchina, mentre come esterni agiranno Cuadrado e Kostic. Di Maria sarà alle spalle di Vlahovic.

Pogba escluso dai convocati: il motivo

L’assenza di Paul Pogba dalla lista dei convocati per Juventus Friburgo, questa volta non riguarda guai fisici. Il centrocampista, che a lungo non è sceso in campo, rimandando a fine febbraio il suo esordio bis con i bianconeri, sarà in tribuna a causa di un provvedimento disciplinare, visto il ritardo con il quale si è presentato in ritiro alla vigilia del match di Europa League. In particolare, come racconta Tuttosport, il francese è arrivato tardi alla cena alla vigilia della gara: per questo società e allenatore hanno scelto di lasciarlo fuori dalla lista dei convocati.

Pogba è tornato in campo con la Juve nel derby contro il Torino, subentrando nei minuti finali, e ha giocato una ventina di minuti anche nel match dell’Olimpico contro la Roma. Un rientro in campo graduale, dunque, dopo la lesione del menisco e l’operazione, alla vigilia dei Mondiali in Qatar. Anche questa sera, in Europa League, Pogba avrebbe senz’altro trovato qualche minuto: Allegri, però, ha deciso di non convocarlo dopo il ritardo alla cena di squadra.











