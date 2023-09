Pogba positivo al testosterone/ Juventus, doping per il Polpo: ecco cosa rischia (oggi 11 settembre 2023)

POGBA POSITIVO AL TESTOSTERONE: TEGOLA SULLA JUVENTUS

Non c’è pace per la Juventus e non c’è pace per Paul Pogba. La notizia è recente: il centrocampista francese sarebbe stato trovato positivo al testosterone, in questi casi ovviamente il condizionale è d’obbligo visto che bisognerà aspettare l’esito delle controanalisi e comunque l’ufficialità della cosa. Per il momento comunque Pogba è chiaramente sospeso: il caso simile era accaduto nel corso dello scorso campionato di Serie A.

José Luis Palomino era stato trovato positivo al nandrolone, fermato ma poi assolto dal Tribunale Nazionale Antidoping, potendo tornare a giocare in tempi se vogliamo relativamente brevi. Certo per la Juventus è una tegola non da poco: Pogba è costretto a fermarsi ma soprattutto, poiché il testosterone è una sostanza che non può essere assunta con esenzione terapeutica, il rischio è quello della pena massima e cioè quattro anni di squalifica.

IL CALVARIO DI POGBA

Sarebbe inevitabilmente la parola fine sulla sua avventura alla Juventus; l’ironia della sorte è che il francese è risultato positivo ad un controllo antidoping effettuato dopo Udinese Juventus (prima giornata del campionato in corso) quando Massimiliano Allegri lo aveva lasciato in panchina per 90 minuti. Insomma, il ritorno di Pogba in bianconero è stato un calvario: nella passata stagione di fatto non ha mai giocato per continui infortuni, ricorderete lo stop prima del Mondiale con il tira e molla sul possibile intervento chirurgico e poi la seconda parte dell’annata trascorsa quasi interamente in tribuna.

Nel 2023-2024 Pogba ha iniziato acciaccato, già per la partita casalinga contro la Lazio (sabato alle 15.00) le sue condizioni erano segnalate come “da valutare”, adesso la notizia che il Polpo è positivo al testosterone. La Juventus pensava di aver fatto un colpo riportandolo all’Allianz Stadium: le cose non sono andate esattamente in questo modo, e adesso bisognerà anche stabilire se il francese sarà in grado di tornare in campo per vestire la maglia bianconera, a questo punto prima o poi…











