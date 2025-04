Pogba racconta la depressione degli ultimi anni a Manchester

Dopo 18 mesi è finalmente terminata la squalifica per doping che il centrocampista francese della Juventus campione del Mondo nel 2018 ha dovuto scontare nell’ultimo anno, poco tempo dopo il suo ritorno a Torino dal Manchester United, Paul Pogba racconta le difficoltà vissute durante la sua carriera, negli ultimi anni a Manchester e nel periodo in cui è stato costretto lontano dai campi. Il calciatore bianconero alla soglia dei 32 anni afferma di essere tornato a sognare e a vedere il mondo con gli occhi di quel piccolo Paul Pogba che voleva essere un calciatore professionista.

Come ormai è noto era stato lui stesso a spingere la Juventus ad accettare l’offerta monstre ricevuta dal Manchester United per il suo desiderio di tornare nel club che lo aveva cresciuto e poterne diventare un pezzo fondamentale del presente e della storia dei red devils, ha però confessato che gli ultimi anni in Inghilterra lo hanno messo a dura prova e lo hanno portato a soffrire di depressione, avendo anche poi ripercussioni sulla sua tenuta fisica. “Ero un giocatore con un ruolo importante nella squadra e all’improvviso mi sono ritrovato in panchina. Sono caduto in depressione senza nemmeno rendermene conto, Finché non ho iniziato ad avere buchi nel cuoio capelluto”.

Pogba racconta le difficoltà incontrate dopo la squalifica

Pogba racconta poi le difficoltà ad uscire da questa situazione, aggravate dalla squalifica iniziale di 4 anni che gli era stata inflitta per doping poi scontata a 18 mesi e che gli impediva di calcare i campi da calcio per le partite e anche per gli allenamenti, il centrocampista ha comunicato che era stato vicino a decidere per il suo ritiro dal calcio anche se non lo aveva mai detto esplicitamente a nessuno. In questo ultimo anno poi è stato più volte vicino all’idea di lasciare l’Italia e Torino per la sofferenza provata nell’andare al campo di allenamento ma non poter fare quello che ama, ovvero giocare a calcio.

Pogba è poi voluto tornare sulla storia di estorsione vissuta dalla sua famiglia da parte di una banda di criminali di cui uno dei membri era proprio suo fratello Mathias, ritiratosi dal calcio nel 2022, le difficoltà non erano solo in quello che stava vivendo ma nel doverlo tenere nascosto, per sua scelta, a sua moglie e ai suoi figli e stare con loro recitando la parte del buon padre e marito. “In quel periodo ho fatto tutto il possibile per restare concentrato sul calcio, ma è diventato troppo difficile. Avevo così tante preoccupazioni che ho smesso di giocare. Ha avuto un impatto sul mio corpo”