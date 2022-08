Pogba, rivelazioni choc fratello Mathias?/ Video: “Juventus e Francia devono sapere…”

Nuovi problemi per Paul Pogba, ma stavolta il suo infortunio non c’entra nulla. I problemi sono di famiglia per il centrocampista della Juventus. È in corso una faida tra fratelli. Mathias Pogba sui social ha pubblicato un video nel quale si mostra seduto ad un tavolo con un foglio in mano per leggere qualche riga. Promette di avere delle rivelazioni esplosive ai danni del fratello, di Kylian Mbappé e di Rafaela Pimenta. Il video, a dir poco controverso, rivela di fatto una faida famigliare, visto che i legali di Paul Pogba hanno fatto sapere di aver già sporto denuncia per tentativo di estorsione.

Nel filmato, parlando ai follower in francese, inglese, italiano e spagnolo, l’ex calciatore del Belfort afferma: «Il mondo intero, così come i tifosi di mio fratello, e ancor di più la Francia e la Juventus, i compagni di squadra e i suoi sponsor meritano sapere certe cose». Eppure Mathias Pogba fino a qualche mese fa era molto vicino a Paul, con cui prese parte tra l’altro ad una puntata del Chiringuito in Spagna. Ora Mathias Pogba potrebbe avere informazioni pericolose per il fratello Paul.

L’ATTACCO A PAUL POGBA E A RAFAELA PIMENTA

«Penso che non sia sfuggito a nessuno il gran rumore mediatico sul suo trasferimento, i suoi problemi e il suo infortunio, senza parlare del suo documentario catastrofico». Inoltre, dichiara di voler fare queste rivelazioni perché ritiene che tutti «meritino di sapere certe cose, per decidere se meriti veramente ammirazione, rispetto e l’amore del pubblico, ma anche il posto in nazionale, di essere titolare nella Juventus e considerato una persona degna di fiducia, nonché un modello per giovani». Una situazione a dir poco delicata. Il 32enne, gemello di Florentin Pogba, se l’è presa anche con il legale del fratello, l’avvocato brasiliano Rafaela Pimenta, che ha preso in mano le redini della scuderia che era un tempo di Mino Raiola, definita da Mathias «l’avvocata, l’amica, la confidente che mio fratello chiama seconda madre».

A riguardo del legale ha aggiunto: «Vi farete un’idea sulla sua integrità, la sua professionalità e la sua lealtà, e se merita di prendere in mano la società di Raiola, se merita di rappresentarne i giocatori e gestirne gli interessi e quelli dei futuri giocatori e delle loro famiglie». Nella famiglia di Paul Pogba sarebbe in corso una “guerra”, confermata dal comunicato dei legali, oltre che della madre Yeo Moriba e della stessa Rafaela Pimenta. «Purtroppo i recenti post di Mathias Pogba sui social network non ci stupiscono e fanno seguito a reiterate minacce estorsive. I fatti sono stati denunciati un mese fa alla polizia italiana e a quella francese e non ci saranno ulteriori commenti sulle investigazioni in corso», scrivono i legali.

