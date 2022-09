Pogba si deve operare al menisco/ Juventus ko, Allegri: “Non torna prima di gennaio”

Brutte notizie in casa Juve: Paul Pogba non ha risposto bene alla terapia conservativa e per questo motivo i medici hanno deciso di sottoporlo ad un intervento chirurgico per l’asportazione del menisco. La decisione è stata presa proprio oggi, dopo due allenamenti in campo nei quali il calciatore bianconero non ha avuto sensazioni positive. Dopo l’infortunio avvenuto il 24 luglio scorso negli Stati Uniti, durante la tournée, il giocatore e i medici che lo avevano visitato avevano stabilito di optare per una terapia conservativa.

Dopo cinque settimane di lavoro, le sensazioni non sono però quelle sperate. Dopo essersi allenato sia ieri che oggi in campo, il calciatore francese ha deciso di sottoporsi all’intervento. Secondo Tuttosport, il giocatore dovrebbe tornare a disposizione nel giro di cinque o sei settimane, dunque per a metà ottobre, un mese prima della sosta per il Mondiale. Allegri, però, è meno ottimista. Alla vigilia della Champions, in conferenza stampa, ha dichiarato: «Aveva fatto una scelta conservativa, lo riavremo poi a gennaio. Difficilmente tornerà prima di novembre, serve essere realisti. Da venerdì pensiamo alla Salernitana».

Allegri: “Pogba? Dobbiamo essere realisti”

Se infatti i tempi medici parlano di cinque o sei settimane per operazioni come quella di Paul Pogba, l’allenatore della Juventus Massimiliano Allegri è meno ottimista. A suo dire, il centrocampista non rientrerà prima di gennaio. In conferenza, alla vigilia di Psg Juve, ha spiegato: «Stamattina è uscito per la seconda volta, si è fermato e ha deciso di operarsi. Mi auguro che rientri prima del Mondiale ma mancano 45 giorni all’inizio. Il Mondiale non è un problema mio, quello della Juventus è che torna a gennaio».

Mentre a Parigi il tecnico bianconero ha spiegato che i tempi di recupero per il francese saranno ancora molto lunghi, il centrocampista si è sottoposto all’operazione. È cominciata infatti nella prima serata, come riporta Juventusnews24.com, la meniscectomia per curare la lesione al menisco laterale del ginocchio destro che Pogba ha riportato nel corso della tournée negli Stati Uniti, lo scorso luglio.

