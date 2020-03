Pogba torna alla Juventus?/ Calciomercato, l’estate 2020 potrebbe essere quella buona

La suggestione di calciomercato secondo la quale Paul Pogba potrebbe tornare alla Juventus non è certo nuova: fin dall’estate 2016, quella in cui il centrocampista francese ha lasciato i bianconeri per rivestire la maglia del Manchester United, i tifosi hanno fantasticato sul ritorno di un calciatore che ha impresso un profondo segno con il suo quadriennio all’ombra della Mole. Più che altro si è trattato di questo: una suggestione da parte dei fan, certamente la società ha sempre tenuto a mente il suo profilo ma trattative reali per imbastire una vera e propria operazione di calciomercato non ce ne sono state. Adesso le cose potrebbero cambiare: Pogba non gioca dal 26 dicembre scorso, ha un totale di appena 8 partite in stagione e ne aveva già saltate 12 (su un totale di 13) prima che la caviglia lo costringesse ad un lungo stop. Negli scorsi mesi Ole Gunnar Solskjaer aveva detto come il francese non fosse in vendita, Mino Raiola gli aveva risposto a tono e questo ha fatto capire come l’idea di una partenza ci sia; soprattutto, il tecnico norvegese dei Red Devils ha trovato una sorta di quadratura del cerchio senza il Polpo e questo potrebbe avere una certa influenza sulla formazione del prossimo futuro, soprattutto considerando che lo United potrebbe mettere in tasca un bel tesoretto.

POGBA TORNA ALLA JUVENTUS? CALCIOMERCATO, E’ POSSIBILE

Paul Pogba potrebbe tornare alla Juventus: ci sono chiaramente tante cose da definire, ma Mino Raiola non ha chiuso alla possibilità e mai come nella prossima estate i bianconeri dovranno mettere mano al portafogli e operare una rivoluzione del loro centrocampo. Questo si potrebbe dire: nel passato Pogba non è mai stato una possibilità perché le operazioni nella zona di mezzo erano meno necessarie, la Juventus aveva in rosa un Sami Khedira al suo massimo e stava percorrendo la strada della crescita di Rodrigo Bentancur, poi ha puntato sull’acquisto di Miralem Pjanic (nell’estate in cui è arrivato anche Gonzalo Higuain, per cui due grandi spese non erano contemplabili). Oggi invece bisogna cambiare: lo stesso Khedira e Blaise Matuidi anche per ragioni di età sarebbero in partenza, se venisse ceduto anche Pjanic ci sarebbe bisogno di un profilo di primissimo livello affidando eventualmente all’ex Boca Juniors le chiavi della squadra in cabina di regia. Questi discorsi e ragionamenti ovviamente non bastano a dirci che sì, Pogba tornerà alla Juventus; di certo però l’estate potrebbe prevedere un nuovo abboccamento e questa volta provando realmente ad affondare il colpo, poi vedremo quello che succederà.

